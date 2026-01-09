Girona posarà el nom de l’actriu i directora de teatre Cristina Cervià a una passera que travessa l’Onyar
Es tracta del pont conegut ara com de la Font del Rei i serà el primer de ciutat en portar nom de dona
L’Ajuntament de Girona posarà un nom de dona a un pont de la ciutat per primera vegada en la seva història. Concretament, es tracta del de l’actriu i directora de teatre Cristina Cervià, qui va morir l’any 2019 a causa d’un càncer. L’emplaçament escollit és la passera que uneix el carrer del Carme i el carrer de la Creu i que, actualment, es coneix com a passera de la Font del Rei, una estructura que està tancada des de fa cinc anys, però l'Ajuntament treballar per reobrir el 2027. Amb aquest gest, el consistori vol reconèixer la importància de la tasca feta per Cristina Cervià en el teixit cultural de la ciutat.
“Amb aquest gest històric, volem reivindicar la implicació que l’actriu Cristina Cervià va mostrar en l’àmbit cultural i artístic de la ciutat, donant suport al teatre fins l’últim moment. També es tracta d’una mostra més de la voluntat del govern d’ampliar els noms de referents gironines al nomenclàtor i de donar-los visibilitat a la via pública”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
Cinc altres espais
A banda d’aquest espai, l’Ajuntament batejarà cinc carrers i places més dels barris de Santa Eugènia, Mas Catofa, Barri Vell, Sant Narcís i Montilivi. D’aquests punts, dos també portaran nom de dona, ja que la voluntat del consistori és que a la ciutat cada vegada hi hagi més noms femenins en els espais públics.
Al barri de Sant Narcís, es posarà nom a la placeta que hi ha entre el carrer d’Oviedo i de Santander. L’espai es batejarà amb el nom de l’economista, diputada i presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, qui va morir l’any 2016 després de ser atropellada per un ciclista.
També portarà un nom femení la plaça que hi ha davant del Centre d’Atenció Primària (CAP) Dr. Joan Vilaplana de Taialà, que conflueix amb els carrers del Mas Catofa i de la Modeguera Gran. Concretament, portarà el nom de la doctora Montse Mas i Marquès, qui va exercir en aquest centre de salut i és molt apreciada al barri. Aquest cas és inusual, ja que la persona encara és viva, però en tractar-se d’una petició molt esperada per part dels veïns, veïns, companys i companyes de professió de la doctora Montse Mas, la comissió del nomenclàtor ha decidit tirar-la endavant.
Pel que fa a la resta, la placeta de davant de l’Ateneu Eugenienc, situat al carrer del Montseny, es dirà placeta de Sebas Parra Nuño, en homenatge a l’activista, pedagog i veí del barri de Santa Eugènia que va morir el desembre de 2022, víctima d’un càncer. Parra també va ser regidor de l’Ajuntament de Girona amb de l’abril de l’any 1979 al desembre d’aquell mateix any, quan va renunciar al càrrec, i va estar molt vinculat a la cooperació internacional i a les escoles d’adults.
La placeta situada a l’espai que hi ha davant del Mas Abella, al barri de Montilivi, passarà a denominar-se d’Agustí López i Gambau, “Tinet”, que va ser una persona molt popular a Girona. Nascut l’any 1925, Agustí López va quedar cec de petit i es va convertir en acordionista des de ben jove. Al llarg de la seva vida va participar en nombroses activitats i festes assenyalades i va estar molt implicat al barri de Pedret, on vivia, i d’on va ser president de la UD Pedret del 1963 i fins al 1970.
Finalment, el jardí que es troba al final del carrer de l’Angel, passarà a anomenar-se, oficialment, jardí de l’Àngel. Aquesta denominació ja és utilitzada popularment, però encara no estava inclosa en el Nomenclàtor de carrers de la ciutat.
Aquestes propostes van ser aprovades en la Comissió del Nomenclàtor que es va portar a terme el passat 15 de desembre i, ara, hauran de ser ratificades pel Ple municipal. En aquesta trobada, també es van aprovar sis peticions de noves denominacions per entrar al catàleg. Es tracta de Joan Paredes Hernández, Bartomeu Barceló i Tortella, Francesc Fontanella, Maria Assumpció Nicolazzi i Rovira, ciutat de Waterloo i pati del Convent de les Carmelites.
