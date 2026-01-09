Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
Una furgoneta ha envestit el vianant a la zona d'Estanyol
Un home ha resultat ferit greu aquest divendres al matí en un atropellament a Bescanó. El succés s’ha produït poc després de les set del matí a la carretera GI-540, al punt quilomètric 1,1, a la zona propera al nucli d’Estanyol.
Per causes que es desconeixen, el vianant ha irromput a la via i ha acabat envestit per una furgoneta que circulava per aquesta carretera que uneix Aiguaviva amb Anglès.
A conseqüència de l’accident, s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La víctima, d’uns 60 anys i veí de la zona, ha patit diversos traumatismes i fractures, entre les quals de pelvis i fèmur.
Els sanitaris han evacuat el vianant ferit greu, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos d’Esquadra de Trànsit (ART) de Girona s’han fet càrrec del succés i n’investiguen les circumstàncies. El conductor de la furgoneta ha resultat il·lès.
