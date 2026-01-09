L’aeroport de Girona registra l’any més càlid des que hi ha dades
El 2025 tanca amb una anomalia de gairebé dos graus, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia
L’estació meteorològica de l’Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat l'any més càlid des que hi ha dades, amb una anomalia positiva de 1,9 graus respecte al període de referència 1991-2020. Així ho indiquen les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), recollides en un balanç anual difós per eltiempo.es, que situen aquest observatori com el punt de l’Estat amb l’increment tèrmic més elevat durant l’últim any.
Aquest registre s’emmarca en un desembre càlid a escala estatal, amb una temperatura mitjana a la península de 7,2 graus, és a dir, 0,5 graus per sobre de la mitjana climàtica. Segons l’Aemet, el mes va tenir un caràcter càlid pel que fa a les temperatures i humit en termes de precipitacions, tot i els contrastos geogràfics i temporals.
En conjunt, el desembre del 2025 va ser el dinovè més càlid de la sèrie històrica iniciada el 1961 i l’onzè del segle XXI. El comportament del mes va ser molt desigual segons les zones. Mentre que a les Canàries i al terç sud de la península el desembre va ser fred o molt fred, al nord-est peninsular, a la cornisa cantàbrica i a les Illes Balears les temperatures van ser molt càlides per a l’època. A la resta del territori, el mes va tenir un caràcter normal o càlid, amb l’excepció de l’extrem nord-oest i d’algunes zones del Pirineu.
El mes va començar amb la continuació de l’episodi fred de finals de novembre, però cap als dies 4 i 5 de desembre es va produir una pujada acusada de les temperatures, tant diürnes com nocturnes. Aquest episodi càlid, tot i anar perdent intensitat, es va allargar fins al dia 20. Posteriorment, les temperatures van baixar de manera ràpida, en un episodi fred que es va mantenir fins al dia 28.
Les temperatures màximes més altes del mes es van registrar a les Canàries. A Santa Cruz de Tenerife i a Tenerife Sud/aeroport es van assolir 25,7 graus el dia 7. En canvi, també a les Canàries es van produir registres excepcionals en sentit contrari: a Fuerteventura/aeroport i Lanzarote/aeroport, ambdues el dia 13, es va registrar la temperatura màxima diària més baixa des que hi ha dades. El cas més destacat va ser el de Lanzarote, amb un grau menys que l’efemèride anterior del desembre de 1977. Pel que fa a les mínimes absolutes, van sobresortir els –6,7 graus a Valladolid/aeroport el dia 26 i els –6,6 graus al port de Navacerrada el dia 21.
Un desembre humit
En relació amb les precipitacions, el desembre va tenir un caràcter humit, amb una mitjana de 80 litres per metre quadrat a la península, un 109% del valor normal del mes. Va ser el vint-i-cinquè desembre més humit de la sèrie històrica i el vuitè del segle XXI. El patró de pluja va mostrar forts contrastos entre la façana mediterrània i àmplies zones de l’interior.
Des del nord-est de Catalunya fins al sud-est peninsular va predominar un caràcter molt humit, amb àrees extremadament plujoses, especialment al litoral català i valencià. En canvi, l’oest i el sud-oest peninsular van presentar un comportament humit però amb menor intensitat. A la meseta nord, gran part de Castella-la Manxa i zones de l’interior d’Aragó, el mes va tenir un caràcter normal. Als arxipèlags, el comportament també va ser diferenciat: a les Balears va predominar un caràcter normal a humit, mentre que a les Canàries el mes va ser majoritàriament humit.
Les precipitacions més intenses del mes es van concentrar sobretot a la segona meitat de desembre. Entre els principals observatoris, van destacar els 93,1 litres per metre quadrat mesurats a València/aeroport el dia 28 i els 68 litres a Castelló-Almassora el dia 14. Pel que fa al total acumulat del mes, va sobresortir Vigo/aeroport, amb 310,6 litres, seguit de Girona/aeroport, amb 214,7 litres per metre quadrat, i de Ceuta, amb 209,4 litres.
El balanç anual confirma la tendència. El 2025 ha estat el tercer any més càlid a Espanya des que hi ha registres, tot i no superar els anys de rècord recents. Pel que fa a les precipitacions, l’any s’ha situat entre normal i humit a la major part del país, un comportament menys habitual en comparació amb exercicis recents, marcats per grans diferències territorials.
Al llarg del 2025, les temperatures han estat molt elevades durant molts mesos, malgrat algun episodi puntual de fred, com el del mes de març. Les anomalies tèrmiques han superat un grau a la major part del territori, amb valors especialment destacats a l’interior i a l’est peninsular. A banda de l’estació de l’aeroport de Girona-Costa Brava, amb 1,9 graus més, i de Palma, amb 1,7, també van destacar Àvila i Albacete, amb 1,4 graus, mentre que Càceres i Madrid-aeroport van registrar 1,1 graus d’anomalia. Les anomalies més baixes es van donar a punts de l’oest, del nord i del sud-oest peninsular, així com a les Canàries. Còrdova va registrar la menor anomalia del país, amb 0,3 graus, seguida de Logronyo i Santa Cruz de Tenerife, amb 0,6 graus.
