Queixes per la ubicació d'un contenidor a Vila-roja amb escombraries al mig de la carretera
Alguns veïns reclamen que es canviï de lloc per evitar el perill als vianants i als vehicles
Alguns veïns de Girona Est s'han queixat per la ubicació d'un contenidor al barri de Vila-roja que sovint acabava amb les escombraries al mig de la carretera. Està situat al carrer Pineda i entre els residus hi solen haver objectes voluminosos. Els residents alerten que la situació genera un perill tan per als conductors com per als vianants. Assenyalen que han demanat en diverses ocasions a l'Ajuntament que estudiï reubicar de lloc els contenidors.
És una més de les queixes que ciutadans de diferents barris de la ciutat estan denunciant. Girona disposa d’una nova aplicació per gestionar el sistema de residus de la ciutat i informar de les incidències. Es tracta d’una web app elaborada per Girona + Neta que permet centralitzar la informació i les gestions del nou sistema de recollida de residus.
