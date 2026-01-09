S’inicien les obres d’adequació de l’entrada de Cassà per l’antiga INECSA
El cost de les actuacions, que començaran dilluns, és de 137.792,21 euros
El proper 12 de gener s’iniciaran les obres de redefinició de la cruïlla de la carretera provincial C-250a amb la carretera de Matamala, a Cassà de la Selva. L’objectiu d’aquesta actuació és adequar i embellir l’entrada al municipi, alhora que es millora la seguretat viària i la funcionalitat de la infraestructura. El cost de les obres és de 137.792,51 euros, iva inclòs.
El projecte preveu l’habilitació d’una illeta per facilitar la incorporació i sortida al veïnat de Matamala i la redefinició del carril bici, que incorporarà nova senyalització i sistemes de protecció específics, permetent ampliar els dos carrils de circulació del trànsit millorant-ne la seguretat, i substituint les tanques de formigó per una tanca de fusta.
Les actuacions incloses en les obres contemplen, entre d’altres, la supressió del pintat de les antigues línies de circulació i el nou pintat de la senyalització horitzontal. També es preveu la incorporació de nous senyals i elements de senyalització tant vertical com horitzontal, així com la implantació de protecció específica del carril bici. El projecte contempla igualment l’augment de l’amplada de la calçada i la millora del ferm, així com la implementació de protecció vertical a la riera.
El projecte també inclou la redefinició de la secció transversal de la carretera provincial C-250a al nord de Cassà de la Selva, en el tram comprès entre el creuament del carrer de la Via, la carretera de Riudellots i la carretera provincial, fins davant de la fàbrica Inecsa. A més, es preveu la substitució de l’abalisament existent, format per barreres rígides tipus New Jersey de formigó i pilones flexibles de polietilè, per una barrera contínua mixta d’acer i fusta tipus biona. Igualment, s’instal·larà una tanca metàl·lica de protecció per als ciclistes a la zona de la riera.
