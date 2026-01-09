Salt obre el període per presentar candidatures al Premi Tres de Març 2026
Fins al 20 de gener entitats i ciutadans poden presentar la proposta de persona que aquest any pot rebre un dels màxims reconeixements del consistori saltenc
L’Ajuntament de Salt ha obert el període per presentar candidatures al Premi Tres de Març 2026, una distinció creada per reconèixer públicament aquelles persones que, amb la seva activitat o iniciatives, han contribuït de manera destacada a la promoció de la vida cultural i cívica de la Vila. El termini per presentar les candidatures restarà obert fins al pròxim dia 20 de gener.
Tal com estableixen les bases del guardó, el premi s’atorga anualment i alterna entre el reconeixement a una persona i a una entitat. L’any 2026 pertoca que el reconeixement recaigui a una persona individual, després que en l’edició passada es reconegués la tasca del Club Salt Ter, com a entitat implicada en múltiples activitats a Salt.
Les candidatures poden ser presentades tant per persones físiques com jurídiques, i han d’anar acompanyades d’un currículum o descripció dels mèrits de la persona proposada. A més, cal aportar el suport de 5 entitats locals o bé de 50 ciutadans i ciutadanes empadronats a Salt, tal com recullen les bases del premi.
El model de document per presentar les propostes està disponible al Servei d’Atenció al Ciutadà i també a la pàgina web municipal. Les candidatures s’han de tramitar mitjançant instància adreçada al president del Jurat dels Premis, i el termini per presentar-les finalitza el 20 de gener de 2026.
El Jurat, format per representants institucionals, membres guardonats en edicions anteriors i figures honorífiques de la vila, valorarà totes les propostes rebudes i elevarà la seva decisió a la Comissió Informativa corresponent. El Premi Tres de Març s’atorgarà per acord del Ple Municipal durant el mes de febrer, i el lliurament es farà en un acte públic i solemne el mateix dia 3 de març, com ja és tradició.
