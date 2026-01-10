La comunitat japonesa gironina celebra l'any nou
Per quart any consecutiu, Som Japó ha organitzat una programació repleta de demostracions, activitats i tradicions per demanar al 2026 fortuna, pau o amor
Mentre en algunes cases ja s'ha guardat l'arbre de Nadal, menjat el raïm i obert els regals de Reis, la comunitat japonesa gironina tot just està celebrant l'inici d'un nou any. Ho farà avui durant tot el dia al Centre Cultural la Mercè, amb una programació oberta al públic organitzada per l'Associació Cultural Japonesa de Girona i l'acadèmia Som Japó.
"És la festivitat més important al Japó", reblen Hisano Miure i Arisa Okura, mestres a Som Japó i part de l'equip organitzatiu. Si bé una part important d'aquesta festivitat "també consisteix a reunir-se amb família i amics", expliquen que, per elles, l'any nou és una manera "de començar una cosa nova" amb bon peu, mitjançant costums marcats per la "superstició" que caracteritza la seva cultura. Per exemple, després de les paraules de salutació inicial (Kaikai no Aisatsu), s'ha obert un barril de sake (Kagamibiraki), per compartir-lo amb tothom com a símbol d'alegria, bona fortuna i unió. En una de les sales del centre cultural, a més, es podien el·laborar Ema, tauletes de fusta on escriure desitjos.
Els assistents també poden seleccionar un ornkuji a l'atzar per determinar si tindran fortuna aquest 2026, a més de realitzar la primera cal·ligrafia de l'any (Kakizome) per a demana un desig.
Una cultura extesa
Aquesta activitat s'organitza des de fa quatre anys: els dos primers es feia a l'església de Sant Lluc, i des de la tercera edició, al Centre Cultural la Mercè. Amb tot, enguany és la primera vegada que la programació s'allarga durant to el dia: "L'any passat només vam fer quatre hores d'activitats a la tarda, i van venir 600 persones. Volíem més temps perquè pogués venir més gent i fer més activitats".
Famílies i amics ja emplenaven la Mercè a primera hora, demostrant que "avui en dia hi ha moltes persones interessades en la cultura japonesa". Per exemple, els mochis són unes postres tradicionals japoneses "molt conegudes", i "la celebració d'any nou ens permet fer una demostració de com es fan i que la gent pugui participar. És el que més els sorprèn".
Amaze, ramen, nikuman, oshiruko o sake són alguns dels productes gastronòmics que es poden trobar en les diferents parades instal·lades al centre cultural. Alhora, els gironins poden comprar peces de roba (Showacho), il·lustracions (Lapislàtzuli), ceràmica (Ceràmica704) i fins i tot ganivets (Minami) vinculats a la cultura japonesa.
La programació també compta amb un concert de música d'animació japonesa a càrrec de Jaume Francesch i Alexia Noguera, seguit per una demostració de Karate de la mà d'Ōnami Dojo. Al mateix escenari, els assistents poden aprendre sobre altres tipus de combat japonès antic gràcies al dojo Bujinkan, i a AKIGI, amb una mostra de l'art marcial amb espasa Kendo.
Per als més menuts, s'ha instal·lat una parada per aprendre a jugar amb el Kenadam, joguina tradicional japonesa.
La clausura d'aquest esdeveniment, sota el nom Heikai no Aisatsu, serà a les 19.30 i anirà acompanyada del Fukubuki, sorteig tradicional on es podran guanyar experiències com classes de karate i cal·ligrafia, així com vals per restaurants japonesos de Girona.
