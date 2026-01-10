Els contenidors es desborden de Girona de cartó després de Reis
L'abocament de grans quantitats d'aquesta fracció, sumat a avaries de vehicles han estat les causes de l'acumulació
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, assenyala que es un fet que «no hauria d’haver passat»
Nou episodi amb acumulació de deixalles fora dels contenidors a Girona. En aquest cas, ha estat per la gran quantitat de cartó, i altres fraccions, que els veïns van dipositar en massa coincidint amb el final de les festes de Nadal i pocs dies després de destapar els regals dels Reis d’Orient. Unes dates que són fructíferes a acumular més paper i cartó a les llars.
Dijous era el primer dia que els veïns podien llançar el cartó en el contenidor multifracció d’aquells barris on s’utilitza el sistema de contenidors intel·ligents, que es van acabar desbordant. Divendres matí l’Ajuntament de Girona ja va comunicar a les xarxes socials que hi havia hagut «incidències en els serveis de recollida de residus en el porta a porta i en els contenidors intel·ligents».
Divendres a la nit, l’alcalde, Lluc Salellas, va confirmar, també amb una publicació a les xarxes socials, que s’havia «acumulat molt de cartó al carrer». L’alcalde va apuntar que «malgrat els serveis extres» realitzats per l’empresa, dijous es va produir «molt d’abocament de cartó i altres fraccions» i, tot això, es va sumar a «diverses avaries de vehicles» i a la «també a la dificultat de portar l’orgànica a Pedret i Marzà (centres de tractament de residus) a causa dels talls a les carreteres».
«Recursos addicionals»
Salellas també va apuntar que s’ha demanat a l’empresa que s’encarrega de la neteja i recollida de residus a la ciutat, Girona+Neta, «recursos addicionals per normalitzar la situació les properes hores». En tot cas, confessa que «no hauria d’haver passat».
La publicació de l’alcalde no va tardar a inundar-se de comentaris criticant la mala gestió de les escombraries per part de l’Ajuntament. També ho ha fet aquest dissabte matí el regidor del PP Jaume Veray. «Quina vergonya», ha etzibat n una publicació a les xarxes socials. «Girona bruta ja és el manual del fracàs en gestió pública», també ha escrit, afegint que hi ha «carrers bruts, veïns farts i cap solució». Veray va concloure la publicació indicant que «el desastre té responsables clars: CUP, Junts i ERC. Governen, fallen i no assumeixen res».
Aquest dissabte matí algunes de les zones plenes de cartó ja s’havien netejat. A partir de dilluns es començaran a instal·lar, gradualment, els nous contenidors. N’hi haurà un per a cada fracció en lloc del multrifracció actual. D’aquesta manera, els veïns, utilitzant la targeta, podran llançar les fraccions cada dia i en qualsevol hora.
