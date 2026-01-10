Incendi de matinada en una casa de Fornells de la Selva
Quatre dotacions dels Bombers han extingit el foc, declarat en una habitació de la planta baixa
Els tres ocupants de l'habitatge han pogut sortir a l'exterior i han resultat il·lesos
Ariadna Gombau
Els Bombers han extingit aquesta matinada un incendi en una habitació d'una planta baixa a Fornells de la Selva. L’avís s’ha rebut cap a les quatre de la matinada i fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions. A l’habitatge hi havia tres persones, que han pogut sortir a l’exterior en adonar-se del foc i, per tant, han resultat il·leses. En arribar, el cos de Bombers ha apagat les flames i ha comprovat que no hi hagués cap altre punt calent ni danys estructurals a la casa.
