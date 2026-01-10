Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona
S'ha aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació, un tràmit urbanístic que permet seguir avançant en la futura construcció
El darrer solar pendent d’edificar al parc del Migdia de Girona continua el seu camí cap a la construcció de dos nous blocs d’habitatges, amb nou i onze plantes d’alçada. La propietària de la parcel·la, la promotora gironina Construccions Rubau, segueix avançant en els tràmits urbanístics per desenvolupar aquest espai, situat a tocar de la carretera Barcelona i el carrer Oriol Martorell. El terreny és el darrer que és edificable al parc.
El projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació PA94 – UP5 – Casernes, que ja havia passat per una aprovació inicial, ha quedat ara aprovat definitivament després de superar el període d’informació pública. Es tracta d'un nou pas que consolida la distribució de la parcel·la i els drets dels propietaris, però que no autoritza encara l’inici de les obres. Contra aquesta resolució, que posa fi a es pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició.
La parcel·la té uns 924 metres quadrats i el planejament permet un sostre total edificable de 5.098 metres quadrats. D’aquest total, 4.817 metres quadrats es destinaran a ús residencial, mentre que 281 metres quadrats correspondran a dos equipaments públics a les plantes baixes, que s’hauran de cedir a l’Ajuntament de Girona. Els dos locals previstos tindran 179,80 i 101,45 metres quadrats.
Tot i l’aprovació definitiva de la reparcel·lació, abans d’aixecar els edificis caldrà completar la resta de tràmits: l’aprovació del projecte d’urbanització i, posteriorment, l’obtenció de la llicència d’obra major, amb el projecte bàsic i executiu visat, la justificació de les cessions i càrregues urbanístiques i un certificat de compatibilitat urbanística.
El desenvolupament d’aquest sector arrenca de la modificació puntual del planejament que l’Ajuntament va tramitar el 2006 i que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament el 8 de febrer de 2007. Aquest marc és el que estableix les condicions que permeten edificar en aquesta zona de l’antic recinte de les casernes.
El regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, va assegurar fa unes setmanes a aquest diari, que la documentació presentada s’ajustava al planejament vigent i ha indicat que l’Ajuntament mirarà que la urbanització del sector i la construcció dels edificis es puguin fer de manera simultània.
Tretze hectàrees
El parc del Migdia, entre els barris de l’Eixample i Sant Pau, ocupa prop de tretze hectàrees de l’antic àmbit militar i compta amb un estany, un mirador, zona de jocs infantils i espais verds.
La nova operació s’ubicarà a la banda més propera a la carretera Barcelona, en un solar que fa anys que resta tancat amb tanques metàl·liques.
