Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
La xifra creix un 1,4% respecte a l’anterior registre, que era de 107.509
S’ha de tenir en compte que no se sumen les persones que viuen a la ciutat i que no estan empadronades, que són més de 20.000
Girona torna a créixer lleugerament en nombre d'empadronats en l'última actualització, en data de l'1 de gener de 2025, del Padró Municipal d'Habitants. Segons consta a l'estudi publicat a l'Observatori de l'Ajuntament de Girona, i tenint en compte que són dades provisionals, la ciutat va arribar als 109.045 habitants a principis de l'any passat, amb un increment de l'1,4% respecte a l'any anterior, quan hi havia 107.509 empadronats. Cal tenir en compte que, realment, a la ciutat hi viu més gent de la que està empadronada i, de fet, un estudi sobre projecció demogràfica del mateix Observatori calculava que, el 2023, hi havia 23.000 persones que vivien a la ciutat sense empadronar.
Per tant, es consolida la xifra per sobre els 100.000 empadronats. S'hi va arribar per primera vegada el 2018, tot i el descens que es va produir entre 2020 (103.369) i el 2021 (101.932). En tot cas, els 109.045 empadronats de principi de 2025 és una xifra més alta a l'estudi de projecció demogràfica. El document indica que el 2025 hi havia d'haver 107.978 empadronats a Girona, mentre que el 2026 havia de créixer fins als 109.760.
En l'última actualització s'han produït 10.814 altes del padró, la majoria, són persones procedents d'altres municipis (5.435), mentre que n'hi ha 834 per naixements. Més enllà de 819 altes que no es desconeixen, també hi ha 3.743 habitants nous procedents de l'estranger.
Per altra banda, 9.277 habitants que es van donar de baixa durant el període analitzat, 5.479 es van canviar de residència, 233 dels quals per anar a viure a l’estranger. La resta és 719 defuncions, 2.164 per inclusió indeguda, 911 per caducitat i quatre per duplicitat.
Més de 30.000 estrangers
Del total d’empadronats 39.012 són nascuts al terme municipal de Girona, mentre que 15.374 són d’altres localitats de les comarques gironines. També n'hi ha 10.644 que han nascut a altres províncies de Catalunya, la majoria, a Barcelona (9.513). A més, n’hi ha 11.339 que són nascuts a la resta de comunitats autònomes d’Espanya. Lidera la classificació, amb diferència, Andalusia (2.799), i la segueixen Extremadura (567) i Castella i Lleó (526).
Finalment, també hi ha 32.676 empadronats nascuts a l’estranger. Domina la zona d’Amèrica Central i Sud, amb 16,308 empadronats nascuts allà. També n’hi ha 5.934 que provenen del Magreb i 3.385 d’estats que formen part de la Unió Europea, i 1.658 de la resta d’Europa. Les altres zones que s’inclouen en l’estudi són: Àsia (1.977), Amèrica del Nord (636), Orient Mitjà (162) i Oceania (83), mentre que hi ha cinc persones en el grup d’apàtrides (no tenen pàtria).
Més dones que homes
Com és habitual en els últims estudis de padró, a Girona hi viuen més dones que homes. Concretament, hi ha 56.163 dones i 52.872 homes. El patró, però, és clar. Entre els zero i els 34 anys predominen els homes, mentre que a partir de 35 anys fins al centenar o més hi ha una quantitat més elevada de dones. Per exemple, a la ciutat hi ha empadronades 41 dones de més de cent anys, i només set homes. A la inversa, en la franja de 15 a 19 anys hi ha 3.156 dones i 3.587 homes.
La franja d’edat amb més concentració d’empadronats és la que va dels 45 als 49 anys amb 8.857. També supera els 8.000 empadronats la franja següent, de 50 a 54 anys (8.003). Després ja hi ha els grups entre 25 i 29 anys (7.945), entre 30 i 34 (7.893), i entre 40 i 44 (7.706). Com es pot suposar, a l’altre costat de la moneda hi ha els empadronats de més edat, amb 242 pel que fa a la franja d’entre 95 i 99 anys, i 953 pel grup entre 85 i 89 anys. El grup més jove, d’entre zero i quatre anys, té 4.384 empadronats.
Subscriu-te per seguir llegint
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Girona-Osasuna: Benvinguts a la tranquil·litat (1-0)
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- La Setmana Santa caurà en aquestes dates el 2026: el pont més llarg de la primavera
- Els pagesos construeixen una piscina de purins a l’AP-7 a Pontós com a protesta