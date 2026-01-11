Mou-te en Bici exigeix la Casa de la Bicicleta i canvis en la mobilitat a Girona
La Pedalada de Reis 2026, que ha assolit un rècord de participació, reclama un espai propi a la ciutat i una policia que s'adapti als nous temps i circuli en bicicleta
La Pedalada de Reis ha mobilitzat aquest matí unes 250 persones pels carrers de Girona, una xifra rècord. El recorregut ha començat a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba i ha resseguit diversos carrers de la ciutat fins a arribar altre cop al punt inicial al voltant de les dotze, on ja hi havia a punt la xocolatada i l'espectacle familiar a càrrec de La Dona del Sac.
Aquesta pedalada familiar celebrada avui a la capital gironina no ha estat només una celebració per a la mobilitat sostenible, sinó també una oportunitat per posar sobre la taula reivindicacions que el col·lectiu Mou-te en Bici considera urgents. Tot i la satisfacció pel rècord de nens i nenes participants, l'entitat ha aprofitat l'altaveu per denunciar la manca d'un espai físic estable i el retard de la policia local en l'ús de la bicicleta.
La "Casa de la Bicicleta": una demanda de fa anys
La principal reclamació ha estat la creació de la Casa de la Bicicleta, un punt d'informació i recepció que l'entitat demana des de fa molts anys. Xavier Corominas, president de l'associació, ha explicat la precarietat logística que pateixen actualment: "Tenim un parc mòbil molt gran, amb tàndems per a persones cegues i tricicles per portar gent gran, i els hem d'anar movent cada dia d'un lloc a l'altre perquè no tenim un lloc fix on guardar-los".
Aquesta situació suposa una sobrecàrrega de feina per al voluntariat, que s'ha de fer càrrec de la logística en les diverses activitats que organitza cada setmana (com les passejades en tricicle o en tàndem) sense una seu oficial. Un voluntariat format per molts socis i sòcies que fan que les activitats vagin sobre rodes. En la pedalada d'avui, una vintena de persones han participat tallant carrers, fent la xocolata o preparant l'espai d'arribada.
Una policia municipal "que va endarrere"
Corominas també ha llançat una crítica directa al model de seguretat ciutadana de Girona. Mentre l'entitat ha subratllat la seva capacitat organitzativa gestionant la circulació amb una vintena de voluntaris, reclamen que la Policia Municipal faci el pas cap a la bicicleta: "La policia vol venir amb la moto i els diem que no cal. Haurien d'anar amb bicicleta com a molts països d'Europa o com ja passa a Barcelona. La policia s'ha d'adaptar a la ciutadania, i aquí encara van endarrere."
Primera comunitat de famílies amb biciletes de càrrega de Girona
El passat setembre, durant la celebració del festival Sea Otter Europe, una cinquantena de famílies van sortir amb biciletes de càrrega (pensades per portar 2 o 3 infants, mascotes o la càrrega de la compra) en una pedalada familiar per Girona. Aquell matí va plantar la llavor del que avui és la primera comunitat de famílies amb bicicletes de càrrega de Girona.
Mariona Ferrer, membre de la junta de Mou-te i portaveu del grup de cargofamílies, explica els avantatges de circular en família sobre una bicicleta: "És el nostre cotxe: més barat, ràpid en el dia a dia, sostenible i divertit".
D'altra banda, la nova comissió de famílies amb bicicletes de càrrega ha posat l'accent en les barreres que encara impedeixen a molta gent fer el pas definitiu cap a la bici. Ferrer ha assenyalat que la por al robatori, el preu dels vehicles i la manca d'aparcaments segurs i espaiosos són els principals obstacles per a les famílies amb més de dos fills. "Volem reivindicar una ciutat on sigui fàcil moure's amb infants, amb millors aparcaments i sense por a circular".
Finalment, Xavier Corominas, ha fet una valoració "molt satisfactòria" de l'esdeveniment d'avui: "Avui hi ha molts ciclistes que estan pedalant per les nostres comarques, però tots els nens i nenes són aquí".
Ara bé, Corominas s'ha assegurat de llançar un missatge reivindicatiu al voltant de la voluntat política davant el moviment ciclista i l'ampliació d'infraestructures per aconseguir un canvi en la mobilitat sostenible, que poc a poc es va produïnt. I així ho mostren avenços recents que el mateix president de Mou-te en Bici ha aplaudit: com les noves passeres de Celrà "per poder sortir de Girona en bones condicions", així com la que s'està fent a Bescanó per enllaçar amb Sant Gregori, o les tres noves parades de Girocleta a Salt.
