Subministrament elèctric
El PSC denuncia la situació de risc pels talls de llum a Girona Est
Els socialistes qüestionen la gestió del govern davant un problema creixent i alerten del perill per a la salut i la seguretat de les persones als barris de Font de la Pólvora i Vila-roja
DdG
El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi denuncia la «situació de perillositat, indignació i abandonament institucional» que viuen els veïns i veïnes dels barris de Font de la Pólvora i Vila-roja, al sector Est de la ciutat, a causa dels talls de llum continus i intermitents que pateixen des de fa setmanes.
El regidor del grup municipal, Àngel Martínez, ho ha denunciat a través d’una nota de premsa: «Hi ha famílies que viuen amb por real. Por que un tall de llum tingui conseqüències irreversibles. Això és absolutament inadmissible en una ciutat com Girona».
Segons el testimoni recollit pels socialistes, hi ha habitatges que només disposen de subministrament elèctric una hora al dia, amb talls que es produeixen de manera diària i sense cap previsió. Aquesta mateixa setmana, quatre persones van resultar intoxicades per la mala combustió d’un braser de carbó i d’un generador de benzina en dos pisos de Girona en una sola nit. «A Girona Est, aquesta situació no és una excepció: és el dia a dia de moltes famílies», ha remarcat Martínez. Els veïns denuncien també la degradació de la infraestructura elèctrica, amb cables cremats que fa mesos que no es reparen i intervencions provisionals que no resolen el problema de fons. Segons recull el partit, en molts casos, la resposta que reben els ciutadans des de l’Ajuntament és que es tracta d’una qüestió exclusiva de la companyia subministradora. El govern rep queixes reiteradament i no sempre es resolen.
D’altra banda, el regidor ha advertit que «no estem parlant d’una molèstia puntual, sinó d’un risc real per a la vida i la salut de les persones». Martínez ha posat l’accent en els casos de persones dependents d’aparells mèdics, com respiradors, que veuen compromesa la seva seguretat davant la manca d’electricitat.
