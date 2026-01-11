La subhasta del Golf Girona de Sant Julià de Ramis queda deserta
L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis no descarta repetir el procediment i manté obertes totes les vies per reactivar el recinte, que acumula un deute municipal d’uns 270.000 euros
La subhasta pública del Golf Girona de Sant Julià de Ramis ha quedat deserta, sense que s’hagi registrat cap oferta dins del termini establert. El procediment, impulsat pel servei de recaptació Xaloc de la Diputació de Girona a instàncies de l’Ajuntament, tenia com a objectiu recuperar part dels deutes tributaris municipals acumulats per la propietat del complex, que fa anys que no té activitat.
Davant d’aquest escenari, el govern municipal assegura que el resultat de la subhasta no tanca cap porta. L’alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, explica que l’Ajuntament manté obertes totes les vies per intentar reactivar un recinte que considera estratègic per al municipi. “Com a Ajuntament ens interessa que el camp de golf es pugui reactivar, sigui amb l’activitat de golf o amb una altra activitat esportiva”, assenyala, tot afegint que el consistori donarà facilitats perquè la situació es pugui desencallar.
La venda forçosa del Golf Girona es va posar en marxa després d’anys d’impagaments de tributs municipals. El complex acumula un deute amb l’Ajuntament d’uns 270.000 euros, principalment en concepte d’impost sobre béns immobles (IBI), taxes de recollida de residus i costes administratives. Segons ha explicat l’alcalde, aquest import és fruit de diversos exercicis sense regularitzar i continua augmentant amb el pas del temps, ja que cada any s’hi afegeix la part proporcional corresponent.
Una oferta mínima de mig milió
La subhasta es va plantejar amb una oferta mínima de 508.938,55 euros i amb la venda del conjunt en un únic lot, amb trams de licitació de 1.000 euros. Per poder-hi participar, els interessats havien de dipositar una garantia prèvia superior als 254.000 euros. Malgrat això, no s’ha presentat cap licitador, un fet que el govern municipal atribueix al context general del recinte i a les càrregues que graven l’immoble.
El Golf Girona, impulsat per la família Ramió i dissenyat per l’arquitecte F. G. Hawtree, es va inaugurar l’any 1992 , està valorat en prop de 5,9 milions d’euros i ocupa una superfície de gairebé 490.000 metres quadrats. El conjunt inclou un camp de golf de 18 forats, zones de pràctiques, la casa club, aparcaments i diverses edificacions auxiliars. Les càrregues vigents associades a la finca superen els 788.000 euros i, segons la documentació del procediment, no s’extingeixen amb la subhasta, sinó que continuen vinculades a l’immoble després de l’adjudicació, fet que pot haver desincentivat possibles compradors.
El terreny subhastat està format per diversos cossos discontinus. Una primera part, d’uns 250.000 metres quadrats, correspon als forats de l’1 al 9, on també hi ha el camp de pràctiques i un magatzem de manteniment. La resta del conjunt engloba els forats del 10 al 18, la casa club, zones d’aparcament i altres espais auxiliars. Segons la informació registral i cadastral, dins del complex hi ha edificacions que no consten inscrites formalment al Registre de la Propietat, com un magatzem subterrani de prop de 500 metres quadrats, oficines, un local comercial i un edifici destinat a hostal.
Davant la subhasta deserta, l’alcalde ha confirmat que no es descarta repetir el procediment com una de les opcions per intentar reactivar l’espai. “Totes les vies que hi hagi perquè l’activitat torni a ser una realitat, les mirarem i les explorarem”, afirma Sayols, tot recordant que es tracta d’un immoble de titularitat privada.
El deteriorament del recinte
Paral·lelament, el deteriorament del recinte ha generat queixes veïnals, especialment per la manca de manteniment de parcel·les i zones verdes. L’alcalde assegura que l’Ajuntament ha actuat obrint expedients per exigir la neteja dels terrenys. Segons explica, en el darrer mig any s’ha tramitat “un gran llistat d’expedients”, amb resultats que qualifica de positius, i el consistori manté que continuarà utilitzant les eines de què disposa per evitar una major degradació de l’espai mentre no se’n resolgui el futur.
