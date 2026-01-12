Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona
No s'han registrat ferits
Fort ensurt aquest dilluns de matinada al barri de Sant Eugènia de Girona arran d’un incendi de material d’obra. El succés s’ha produït cap a un quart de cinc de la matinada i s’ha iniciat amb material d’obra dipositat al carrer. El foc ha afectat el plàstic que embolcallava el material i també algunes tanques de tela properes, fet que ha generat una gran quantitat de fum.
El fum s’ha anat fent espès i s’ha infiltrat a l’interior de dos blocs de pisos situats als carrers de l’Orient i de la Mare de Déu de la Salut, aquest últim a l’altura del número 47. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que també han constatat afectacions en una bastida de l'edifici ubicat al carrer Santa Eugènia que dona també al de la Mare de Déu de la Salu , concretament a la malla, a causa de l’alta temperatura i el fum.
Els efectius d’emergències han revisat els pisos lleument afectats pel fum, així com les façanes de tots els blocs. Sortosament, el servei s’ha saldat sense ferits i, en aproximadament una hora, els Bombers han donat l’actuació per finalitzada.
Al servei també s'hi han desplaçat la Policia Municipal de Girona i el SEM.
Subscriu-te per seguir llegint
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món