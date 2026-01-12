Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona

No s'han registrat ferits

Les imatges de la crema de material d'una obra amb una bastida al carrer Santa Eugènia

20260112 Crema material d´una obra amb una bastida al carrer Sta Eugenia / David Aparicio

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Fort ensurt aquest dilluns de matinada al barri de Sant Eugènia de Girona arran d’un incendi de material d’obra. El succés s’ha produït cap a un quart de cinc de la matinada i s’ha iniciat amb material d’obra dipositat al carrer. El foc ha afectat el plàstic que embolcallava el material i també algunes tanques de tela properes, fet que ha generat una gran quantitat de fum.

El fum s’ha anat fent espès i s’ha infiltrat a l’interior de dos blocs de pisos situats als carrers de l’Orient i de la Mare de Déu de la Salut, aquest últim a l’altura del número 47. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que també han constatat afectacions en una bastida de l'edifici ubicat al carrer Santa Eugènia que dona també al de la Mare de Déu de la Salu , concretament a la malla, a causa de l’alta temperatura i el fum.

Els efectius d’emergències han revisat els pisos lleument afectats pel fum, així com les façanes de tots els blocs. Sortosament, el servei s’ha saldat sense ferits i, en aproximadament una hora, els Bombers han donat l’actuació per finalitzada.

Al servei també s'hi han desplaçat la Policia Municipal de Girona i el SEM.

