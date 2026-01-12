Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
La implantació es farà de forma gradual i es preveu que s'allargui durant el primer trimestre de 2026
S'ha començat per canviar cinc àrees al carrer de Santa Eugènia
L'Ajuntament de Girona ha iniciat aquest dilluns matí la col·locació de la nova generació de contenidors després de la modificació del contracte de neteja i recollida de residus que es va fer a l'estiu. Com s'ha dit des del consistori de forma reiterada, aquest és primer "canvi a gran escala" des que es va implantar el nou model de recollida de residus i inclou un contenidor separat per a cada fracció, traient els multiinfecció que hi ha ara. Això permetrà que els veïns puguin obrir els contenidors cada dia, utilitzant la targeta, i durant les 24 hores. Fins ara, no es podien obrir durant la nit.
El canvi de contenidors es farà de forma gradual i a la inversa de quan es va fer la implantació dels contenidors tancats. Per tant, s'ha començat pels barris de Santa Eugènia i Can Gibert, uns dels més problemàtics quant a incivisme, i es continuarà per Sant Narcís en una implantació que s'allargarà durant el primer trimestre de 2026. Aquest dilluns s'ha començat per fer el canvi a cinc àrees del carrer de Santa Eugènia. En total es posaran uns 1.200 contenidors nous, cosa que suposa que el contracte s'encareixi uns 400.000 euros.
L'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat que es flexibilitza el sistema per "posar-ho més fàcil" als veïns, i que ho puguin fer "més bé". Per això, ha anunciat que ja a partir d'aquest dilluns hi ha educadors que expliquen a la gent "com funciona" el nou sistema i els ofereix la possibilitat de "tenir la targeta" si encara no la tenen. A part, també ha dit que hi haurà patrulles de la Policia Municipal que "sancionaran les persones que no col·laboren amb el nou sistema".
"Feina de molts mesos"
Així l'ordre serà "educar, conscienciar, informar i sancionar", i ha recordat que és una "feina de molts mesos" fer la implantació d'aquesta nova generació de contenidors. També ha destacat el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, que ha recordat que "l'operativa és complexa" i espera que la ciutadania faci un "bon ús" dels nous contenidors. Això afavorirà a "eliminar certes dosis d'incivisme i sabotatge que es troben en alguns punts de la ciutat".
En la mateixa línia, la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones i de Llengua Catalana, Núria Riquelme, que ha indicat que s'ha "escoltat la ciutadania" i espera que es pugui "millorar de manera molt clara" el sistema de residus. Finalment, el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha exposat que s'havien fet dues coses abans de la modificació. Primer, fer un "seguiment actiu per veure allò que funcionava i el que no" i, segon, "l'escolta activa".
Del 50 al 58% de reciclatge
Salellas ha apuntat que amb un any la ciutat ha passat "del 50 al 58% de reciclatge" després de la implantació del nou sistema de recollida de residus i que això situa Girona com la "ciutat que millor recicla de les de més de 50.000 habitants de Catalunya". A més, ha recordat que "el pagament per generació farà els que ho han fet bé pagaran menys" en la taxa d'escombraries d'aquest any i, en canvi, els que ho han fet "volgudament malament, pagaran més".
L'alcalde tampoc creu que hagi estat un "error" intentar "liderar un canvi estructural molt potent per aconseguir incrementar l'índex de reciclatge". Ha remarcat que "s'ha millorat", però també ha lamentat que "una part de la població no ha col·laborat com s'esperava". Des de la tardor de 2024 al maig de 2025 es va "escoltar" als veïns i es va veure que la "principal queixa era la limitació de dies i d'horaris, que ara s'elimina". "Es flexibilitza per millorar el reciclatge i mantenir la ciutat més neta", ha dit.
Finalment, també ha assenyalat que, pel que fa als altres models de recollida de residus a la ciutat, el porta a porta tindrà més àrees d'emergència perquè les que estan ubicades en els barris on hi ha contenidors intel·ligents es reubicaran. Salellas ha tret pit dient que "el porta a porta funciona molt bé" perquè està al "90% de reciclatge", i que només hi ha "incidències menors". Pel que fa a les àrees temporals al Barri Vell i part del Mercadal ha recordat que ja es van fer millores durant la passada tardor.
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món