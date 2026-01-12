Un hort solidari impulsat des de la UdG, finalista d’un premi de voluntariat
El projecte, amb 13 estudiants i usuaris de la Fundació Ramon Noguera, destina la collita al menjador social La Sopa
El projecte Hort Ecosolidari, impulsat des de la Universitat de Girona en col·laboració amb la Fundació Ramon Noguera, ha estat seleccionat com un dels 20 finalistes dels XIII Premis al Voluntariat Universitari, convocats per la Fundación Mutua Madrileña. Els projectes guanyadors es donaran a conèixer durant el mes de febrer.
La iniciativa combina voluntariat universitari, inclusió social i sostenibilitat ambiental a través del cultiu d’un hort ecològic. En el projecte hi participen 13 estudiants de la UdG juntament amb usuaris del centre ocupacional de la Fundació Ramon Noguera, destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, així com persones vinculades al centre d’acollida La Sopa. Els participants duen a terme totes les tasques relacionades amb el cultiu de l’hort, des de la sembra i el reg fins al manteniment i la collita. La producció es destina íntegrament al menjador social La Sopa, que ofereix més de 150 àpats diaris a persones en situació de vulnerabilitat, reforçant així el suport alimentari a la ciutat.
90 candidatures
El projecte de la UdG ha estat escollit entre un total de 90 candidatures presentades a la convocatòria, en les quals han participat més de 1.500 estudiants de 65 universitats d’arreu de l’Estat, en col·laboració amb 72 organitzacions no governamentals. En total, només 20 iniciatives han arribat a la fase final.
En aquesta edició, la Fundación Mutua Madrileña destinarà un total de 50.000 euros a les vuit iniciatives guanyadores. El primer premi està dotat amb 15.000 euros, mentre que es concediran sis segons premis de 5.000 euros cadascun i un reconeixement especial de 5.000 euros en la categoria d’Universitat Solidària, que distingeix el millor projecte impulsat des de l’àmbit universitari. Els Premis al Voluntariadt Universitari, que enguany arriben a la tretzena edició, tenen com a objectiu reconèixer i donar visibilitat al compromís social dels estudiants universitaris i a projectes que promouen la cohesió social, la inclusió i la solidaritat.
