Vehicles de mobilitat personal
Més de 1.500 denúncies a usuaris de patinets elèctrics a Girona en un any
Els controls policials deixen una mitjana superior a les quatre sancions diàries a la ciutat i a partir d’aquest dilluns incorporen com a nova infracció no portar casc perquè passa a ser obligatori per la DGT
La Policia Municipal de Girona ha reforçat durant el darrer any els controls policials sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP), especialment els patinets elèctrics, davant l’augment de la seva presència als carrers de la ciutat i les incidències relacionades amb la seguretat viària i la convivència amb els vianants. El balanç d’aquestes actuacions és de 1.564 denúncies formulades al llarg de l’últim any.
Segons les dades facilitades pel cos policial, s’han dut a terme 403 controls específics, que han derivat en 640 denúncies, a les quals cal afegir 924 sancions més detectades durant serveis ordinaris de patrullatge. Els controls específics s’han fet en base a campanyes exclusivament destinades a detectar infraccions dels usuaris d’aquests vehicles i que, al mateix temps, contenien la vessant informativa i divulgativa. En conjunt, aquestes xifres equivalen a una mitjana anual d’unes quatre sancions i mitja diàries relacionades amb l’ús indegut de patinets elèctrics a la ciutat.
Les sancions més habituals
Les infraccions més habituals detectades pels agents estan vinculades a comportaments de risc i a l’incompliment de les normes bàsiques de circulació. Entre les més freqüents hi ha circular per espais no habilitats o zones de vianants, anar dues persones en un mateix patinet, circular en direcció prohibida o no respectar la senyalització semafòrica. També s’han sancionat conductors que utilitzaven el telèfon mòbil o portaven auriculars mentre conduïen, una conducta prohibida que incrementa notablement el risc d’accident.
Des de la Policia Municipal s’ha explicat en alguna ocasió que aquests dispositius -és a dir, els controls policials desplegats tant de manera específica com en el marc de la vigilància ordinària- tenen un objectiu principalment preventiu, amb la voluntat de reduir accidents, millorar la seguretat viària i garantir una millor convivència a l’espai públic entre vianants, ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal.
Una mirada a les dades acumulades al llarg de 2025 mostra que en els primers deu mesos d’aquest any s’havien registrat prop de 1.200 infraccions relacionades amb patinets, la qual cosa confirma que la tendència sancionadora i de vigilància s’ha mantingut al llarg de l’any i ha experimentat un ritme elevat de control.
Circular per zones de vianants o anar dues persones en un mateix vehicle, principals sancions
Aquestes xifres, corresponents aproximadament al període de gener a octubre de 2025, indiquen que la presència de controls i sancions ha estat constant i sostinguda pel cos policial.
El casc, ara obligatori
Pel que fa a les mesures de seguretat, el casc ha estat un dels punts que ha generat canvis normatius en els darrers anys. L’any 2022, l’Ajuntament de Girona havia deixat de multar els usuaris de patinet que circulaven sense casc per la ciutat després que la normativa estatal indiqués que aquesta obligació quedava pendent de desenvolupament reglamentari i de la definició del casc homologat.
Aquesta situació ha canviat aquest gener de 2026, amb l’entrada en vigor de la nova normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT). El nou marc legal estableix que l’ús del casc és obligatori per als conductors de patinets elèctrics, com a mesura de seguretat bàsica dins la regulació dels vehicles de mobilitat personal.
S’han posat més de 600 multes en controls específics i més de 900 fetes en patrullatges ordinaris
En aplicació d’aquest criteri estatal, Girona ha començarà a sancionar els usuaris que circulin sense casc a partir d'aquest dilluns, incorporant aquesta infracció al règim sancionador municipal. La manca d’aquest element de protecció passarà així a ser objecte de multa ara dins dels controls policials habituals.
L’objectiu d’aquest reforç normatiu és reduir la gravetat de les lesions en cas d’accident i avançar cap a una mobilitat més segura, ordenada i compatible amb l’ús compartit de l’espai públic.
Els patinets elèctrics, considerats vehicles de mobilitat personal (VMP), estan regulats per la normativa estatal de la Direcció General de Trànsit (DGT) i per l’ordenança municipal de Girona, que concreta per quins espais poden circular dins del terme urbà.
Per on poden circular?
A Girona, els vehicles de mobilitat personal han de circular preferentment pels carrils bici i vies ciclistes habilitades. La circulació per la calçada no està permesa de manera general, excepte en aquells trams on estigui expressament autoritzada o senyalitzada. Tot i que la DGT fixa en 25 km/h la velocitat màxima permesa per als vehicles de mobilitat personal, l’ordenança municipal de Girona estableix un límit màxim de 20 km/h dins del nucli urbà, que és el que s’aplica a la ciutat.
En el cas de zones pacificades, com les zones 20 i 30, l’Ajuntament de Girona especifica que els patinets han d’adequar la velocitat a l’entorn i a la convivència amb els vianants, amb una velocitat de pas molt reduïda, sense que això suposi autorització per circular per voreres o espais exclusivament de vianants.
La circulació per voreres i zones exclusivament de vianants està prohibida, així com per parcs, places i espais públics on no estigui expressament autoritzat. Tampoc poden circular per vies interurbanes, autopistes, autovies ni túnels urbans, espais reservats als vehicles de motor.
Els patinets elèctrics només poden transportar una persona, no poden circular amb auriculars ni utilitzant el telèfon mòbil
Pel que fa a les condicions d’ús, els patinets elèctrics només poden transportar una persona, no poden circular amb auriculars ni utilitzant el telèfon mòbil, i han de respectar la senyalització i les normes generals de circulació aplicables.
En relació amb la seguretat, l’ús del casc és obligatori per als conductors de patinet elèctric, d’acord amb la normativa vigent i el criteri establert per la DGT, que l’Ajuntament de Girona ja aplica dins el seu règim sancionador. Circular sense casc constitueix una infracció i pot comportar multa en el marc dels controls policials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món