Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
El conductor ha resultat ferit lleu
Un camió carregat d’electrodomèstics ha patit un accident de trànsit aquest dimarts al migdia a l’N-IIa, al terme municipal de Sant Julià de Ramis. El sinistre s’ha produït cap a un quart d’una, quan el vehicle pesant ha sortit de la via i ha acabat bolcat al capdamunt d’un talús.
A conseqüència de l’accident, la cabina ha quedat greument danyada, però quan els serveis d’emergència -Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)- han arribat al lloc dels fets, el conductor ja havia pogut sortir del vehicle. El xofer ha resultat ferit lleu, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, que també ha indicat que l’accident no ha provocat afectacions importants a la circulació.
Els Bombers han mobilitzat tres dotacions, que han dut a terme tasques d’assegurament del vehicle accidentat, entre altres.
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona
- Quan ser del Girona no era tan normal