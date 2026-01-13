Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis

El conductor ha resultat ferit lleu

El camió accidentat a Sant Julià de Ramis.

El camió accidentat a Sant Julià de Ramis. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Julià de Ramis

Un camió carregat d’electrodomèstics ha patit un accident de trànsit aquest dimarts al migdia a l’N-IIa, al terme municipal de Sant Julià de Ramis. El sinistre s’ha produït cap a un quart d’una, quan el vehicle pesant ha sortit de la via i ha acabat bolcat al capdamunt d’un talús.

Els efectius d'emergència treballant a la zona de Sant Julià de Ramis pel camió bolcat.

Els efectius d'emergència treballant a la zona de Sant Julià de Ramis pel camió bolcat. / Anti-radars Garrotxa

A conseqüència de l’accident, la cabina ha quedat greument danyada, però quan els serveis d’emergència -Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)- han arribat al lloc dels fets, el conductor ja havia pogut sortir del vehicle. El xofer ha resultat ferit lleu, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, que també ha indicat que l’accident no ha provocat afectacions importants a la circulació.

Els Bombers han mobilitzat tres dotacions, que han dut a terme tasques d’assegurament del vehicle accidentat, entre altres.

