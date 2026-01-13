Condemnat a 8 anys de presó per intentar matar dos companys de pis a ganivetades a Girona
L'acusat admet els fets i fiscalia i defensa arriben a un acord per aplicar-li l'eximent incompleta d'alteració psíquica
L'Audiència ha condemnat a 8 anys de presó un home per intentar matar dos companys de pis a ganivetades a Girona la matinada del 14 de gener del 2024. A la sala de vistes, l'acusat ha admès que els va agredir mentre dormien. Fiscalia i defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'eximent incompleta d'alteració psíquica perquè, en el moment de l'atac, tenia les capacitats afectades de manera "important" per un trastorn de tipus psicòtic. També han pactat retirar la petició d'expulsió de l'acusació pública perquè el processat té arrelament al país. A banda de la pena de presó, el condemnat no es podrà acostar ni comunicar-se amb les víctimes durant 7 anys. El tribunal l'ha condemnat de viva veu com a autor de dos intents d'assassinat.
L'acusat s'enfrontava inicialment a 14 anys de presó. Com que ha reconegut els fets i els perits han conclòs que en el moment dels fets tenia les capacitats cognitives i volitives afectades de manera "important" per un trastorn de tipus psicòtic, la fiscal i la defensa han arribat a un acord que ha suposat una rebaixa de la pena.
La fiscalia ha retirat la petició d'expulsió perquè té arrelament "suficient" al país, i han pactat una condemna de 8 anys de presó pels dos assassinats en grau de temptativa amb l'eximent incompleta d'alteració o anomalia psíquica.
El processat, que està en presó preventiva, ha reconegut els fets a la sala de vistes de la secció quarta de l'Audiència. Així, ha admès que convivia amb les víctimes en un pis de Girona. Cap a un quart d'una de la matinada del 14 de maig del 2024, va entrar a l'habitació de les víctimes, un home i una dona, i els va atacar mentre dormien.
"De manera totalment sorpresiva i anul·lant la seva capacitat de defensa, va esbotzar la porta i es va abraonar damunt de l'home brandant un ganivet, que li va clavar a l'espatlla, a la mà i a una costella a l'altura del pulmó", recull l'escrit d'acusació de la fiscalia que el processat ha subscrit. Després va atacar la dona i la va apunyalar "mentre estava d'esquena". Li va assestar ganivetades al costat esquerre de l'esquena i a la mà. L'agressió no va anar a més perquè l'home va frustrar l'atac i va fer caure l'acusat a terra.
Les víctimes van aprofitar aquest moment per fugir del pis, deixant el processat tancat a dins. Arran de l'agressió les víctimes van patir ferides que van precisar tractament mèdic quirúrgic. L'home va trigar 185 dies a curar-se i la dona catorze.
A partir de l'acord, el tribunal de la secció quarta ha condemnat el processat de viva veu. A banda de la pena de presó, també li ha imposat 6 anys de llibertat vigilada. El condemnat no es podrà acostar ni comunicar-se amb les víctimes durant 7 anys i les haurà d'indemnitzar amb 24.853,1 euros. També haurà d'assumir el pagament de les costes processals.
Fiscalia i defensa han renunciat a presentar recurs i la sala ha declarat que la sentència és ferma.
