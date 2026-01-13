Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona FM estrena un programa dedicat al talent femení de la ciutat

“Dones amb talent” repassarà trajectòries vitals i l’evolució social de la ciutat a través d’entrevistes

Una imatge d'arxiu de Girona FM

Redacció

Girona

L’emissora municipal Girona FM estrenarà aquest dimecres, 14 de gener, un nou espai radiofònic titulat "Dones amb talent", centrat en converses personals amb dones vinculades a Girona. El programa tindrà una periodicitat quinzenal i constarà d’un total de 14 capítols. L’espai està dirigit i presentat per la formadora, comunicadora i professora de la Universitat de Girona, Neus Vila i Figareda, i manté el format d’entrevista propera com a fil conductor. A través de les converses, el programa vol oferir una mirada a diferents trajectòries vitals i professionals i, alhora, dibuixar una radiografia dels canvis socials viscuts a la ciutat i del paper que hi han tingut les dones.

El programa s’emetrà els dimecres a les tres de la tarda, amb repeticions el mateix dia a les nou del vespre i els dijous a les dotze del migdia. Les entrevistes també es gravaran en vídeo i, més enllà de l’emissió radiofònica, es podran recuperar a la carta i en format pòdcast a través del web de l’emissora i de plataformes digitals com Spotify, iVoox i YouTube.

Les protagonistes del programa són dones vinculades a Girona procedents de sectors diversos com l’esport, l’empresa, la cultura, la salut, la ciència o el comerç. El primer capítol tindrà com a convidada Cristina Borràs i Ferré, formada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i impulsora d’una empresa de marxa nòrdica. Al llarg de les diferents emissions, també hi participaran Diana Ballart i Cerdan, Marta Farrés i Coll, Mariona Falcó i Oliu, Elena Coll i Riu, Alba Ferrés i Castelló, Marta Araus i Llompart, Ruth Reverter i Roca, Eulàlia Pou i Baez, Tati Cervià i Vidal, Glòria Busquets i Vergés, Eva Lucas i Carrasco, Mariàngels Arbusé i Sancho, i Sònia Carmona i Puig.

