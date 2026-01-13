Girona FM estrena un programa dedicat al talent femení de la ciutat
“Dones amb talent” repassarà trajectòries vitals i l’evolució social de la ciutat a través d’entrevistes
L’emissora municipal Girona FM estrenarà aquest dimecres, 14 de gener, un nou espai radiofònic titulat "Dones amb talent", centrat en converses personals amb dones vinculades a Girona. El programa tindrà una periodicitat quinzenal i constarà d’un total de 14 capítols. L’espai està dirigit i presentat per la formadora, comunicadora i professora de la Universitat de Girona, Neus Vila i Figareda, i manté el format d’entrevista propera com a fil conductor. A través de les converses, el programa vol oferir una mirada a diferents trajectòries vitals i professionals i, alhora, dibuixar una radiografia dels canvis socials viscuts a la ciutat i del paper que hi han tingut les dones.
El programa s’emetrà els dimecres a les tres de la tarda, amb repeticions el mateix dia a les nou del vespre i els dijous a les dotze del migdia. Les entrevistes també es gravaran en vídeo i, més enllà de l’emissió radiofònica, es podran recuperar a la carta i en format pòdcast a través del web de l’emissora i de plataformes digitals com Spotify, iVoox i YouTube.
Les protagonistes del programa són dones vinculades a Girona procedents de sectors diversos com l’esport, l’empresa, la cultura, la salut, la ciència o el comerç. El primer capítol tindrà com a convidada Cristina Borràs i Ferré, formada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i impulsora d’una empresa de marxa nòrdica. Al llarg de les diferents emissions, també hi participaran Diana Ballart i Cerdan, Marta Farrés i Coll, Mariona Falcó i Oliu, Elena Coll i Riu, Alba Ferrés i Castelló, Marta Araus i Llompart, Ruth Reverter i Roca, Eulàlia Pou i Baez, Tati Cervià i Vidal, Glòria Busquets i Vergés, Eva Lucas i Carrasco, Mariàngels Arbusé i Sancho, i Sònia Carmona i Puig.
