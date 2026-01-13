Girona impulsa 23 formacions gratuïtes per facilitar l’accés al mercat laboral
Les sessions s’adrecen a persones que busquen reorientar o reforçar el seu itinerari professional
L’Ajuntament de Girona posarà en marxa entre el 14 de gener i el 27 de març una nova edició del programa SMObilitza’t amb un total de 23 càpsules formatives gratuïtes, de curta durada i amb un enfocament intensiu i pràctic. La proposta està pensada per a persones que volen millorar el seu perfil professional, accedir a una feina o donar un nou impuls a una iniciativa d’autoocupació.
La programació consolida l’horari ampliat iniciat en l’edició anterior, amb sessions tant al matí com a la tarda, per facilitar la participació de persones que treballen o que tenen altres responsabilitats. En aquest sentit, la regidora de Treball, Raquel Robert, ha explicat que es manté aquesta franja horària amb la voluntat d’arribar a un ventall més ampli de participants. Les càpsules s’estructuren en diferents àmbits. L’Aula de Competències se centra a identificar i potenciar el talent personal; el FeinaLab ofereix eines i tècniques per a la recerca activa de feina; Ocupacions amb Opcions dona a conèixer sectors amb més sortides laborals, i l’espai SMOEmprèn aborda l’emprenedoria des d’una perspectiva pràctica.
Càpsules més professionalitzadores
Precisament en aquest últim àmbit, el programa reforça i amplia l’oferta formativa. A les sessions bàsiques d’orientació i inici a l’autoocupació s’hi afegeixen càpsules més professionalitzadores, pensades per a persones que ja han posat en marxa un negoci i volen millorar-lo. Aquestes formacions inclouen acompanyament en qüestions com el màrqueting, la gestió econòmica, l’organització del temps o la definició d’estratègies empresarials, amb l’objectiu d’afavorir la consolidació dels projectes.
La primera sessió, titulada Treballa a l’Administració pública, s’impartirà el 14 de gener de 15.30 a 17.30 hores. Al llarg dels tres mesos següents, el calendari inclourà propostes per millorar el currículum amb eines digitals com Canva, practicar entrevistes de feina amb intel·ligència artificial, elaborar plans de màrqueting amb pressupost ajustat o treballar habilitats com el treball en equip i l’impuls de projectes. També hi haurà càpsules per conèixer de prop sectors com la fabricació mecànica, la soldadura o el socorrisme. L’última sessió està prevista per al 27 de març i abordarà els contractes essencials, els errors més habituals i les bones pràctiques.
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona
- Quan ser del Girona no era tan normal