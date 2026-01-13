Entrevista | SERGI COT Regidor d'Acció Climàtica a Girona
"Ja no hi ha excusa: els incívics ho continuaran sent, i se'ls multarà i se'ls apujarà la taxa"
El regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, indica que la nova modificació del contracte "no és tirar enrere" i assegura que "la gran majoria de gent ho farà bé"
En primer lloc, què n'esperen d'aquesta nova modificació que va començar aquest dilluns?
Amb aquesta flexibilització entrem en una nova fase. No és el que molta gent diu de tirar enrere. No és ni tirar enrere ni tirar endavant. És una nova fase perquè agafa elements que teníem anteriorment amb coses que tenim actualment, com és la targeta. És una nova fase que permet ser més flexibles de cara a la ciutadania amb uns elements concrets que no han acabat de funcionar i pensem que aquest canvi podrà acabar de resoldre.
Quins són aquests elements concrets que no han funcionat?
La recollida selectiva ha millorat, i som la ciutat de Catalunya amb la millor taxa de recollida selectiva i això indica diverses coses. A fora del contenidor hi ha més coses que abans. Per tant, hi ha més rebuig que abans, però també hi ha una millor separació dins del contenidor. Això són notícies bones i dolentes al mateix moment.
Així l'índex de reciclatge ha de ser més bo amb les millores?
Si el gran problema era el calendari i els horaris, aquest tema ja queda eliminat. Ara els contenidors estaran disponibles sempre. El 90% de la població té la targeta, i no hi ha excusa. També s'ha de tenir en compte que el nombre de residus per càpita està augmentant arreu i la victòria total serà quan també entenguem i aprenguem a consumir menys i a reduir els residus. És tant o més important que recollir i reciclar bé a casa.
La targeta és imprescindible per avançar cap al pagament per generació. La nova taxa d'escombraries va en funció de l'ús.
La targeta continua sent necessària si hi ha un contenidor per a cada fracció?
Sí, perquè s'ha d'avançar cap a la taxa de pagament per generació, i això només t'ho permet fer que els habitatges estiguin registrats. La targeta també permet tenir millors dades. Abans era un sistema absolutament qualitatiu i anònim. Ara ja no és anònim i la nova taxa d'escombraries va en funció de l'ús. L'aplicació Girona Recicla també permet obrir la targeta amb el mòbil i, a més, una novetat que encara posarà més facilitats serà que es repartiran clauers que permetran obrir els contenidors.
És a dir, ja no hi haurà excuses per deixar la brossa fora dels contenidors.
La part d'haver observat, escoltat, parlat amb gent, rebut crítiques o queixes durant l'últim any i escaig ha anat acompanyada d'una part pedagògica i una part de sancions. La part pedagògica són els educadors ambientals, que tenim bons inputs. Hem posat sancions, però encara no eren el pal de paller, perquè enteníem que la situació no era definitiva del tot i treballàvem més per fer aquest canvi. Ara ja no hi ha excuses.
Veient que es necessitaven millores, per què s'ha trigat tant a implantar-les?
Pot semblar que s'ha tardat molt, però és que un any és molt poc. És un vaixell enorme que avança de forma constant. El contrari, hem estat prou àgils veient internament moltes coses, i vull agrair la feina feta per tots els serveis tècnics de l'Ajuntament implicats en això, i també per la resta de regidors, perquè també s'hi han implicat.
Tot i això, encara es denuncien incidències. Encara es pot millorar?
Arribarà un punt que no es podrà millorar. Els incívics ho continuaran sent, el tema és que si els enganxen els caurà una multa, i si no ho fan bé els anirà apujant la taxa. És tan senzill com això, però és que la gran majoria de la gent ho farà bé, i ja ho estava fent bé ara.
Ara fa un any que es van començar a instal·lar els contenidors intel·ligents. Amb el pas del temps, creu que els veïns han pres consciència del seu ús?
Penso que sí. Els contenidors intel·ligents són una cosa molt més viva, les imatges són molt més dantesques, amb les illes saturades. Hi havia una feina molt més sensible. Amb el porta a porta s'ha vist. A principi hi havia gent reticent, però quan s'han resolt les incidències, que ara són mínimes, la gent està contenta. A la llarga, la gent s'adapta, tot i que, evidentment, quan hi ha problemes, mancances o errors a ningú li agrada, i a nosaltres menys.
I en aquells veïns encara reticents, què els diria?
Que esperin que estigui tot canviat i que s'adaptin, que veuran la ciutat més neta, perquè la tendència serà millorar, sens dubte. Això no vol dir que estarà als carrers impol·luts, tot serà perfecte i arribarem l'any que ve al 70% de recollida selectiva. No serà així, però sí que facilita molt més el camí perquè això pugui ser.
I després d'aquest canvi a gran escala, es preveuen més canvis, encara siguin petites coses?
El gran canvi actual fa millores de retruc. Per exemple, les àrees d'emergència que ja no seran necessàries en els barris de contenidors tancats i es repartiran pels barris del porta a porta. A més, estem estudiant la manera de poder posar contenidors de vidre oberts a algunes àrees d'emergència. També ens falta millorar alguns aspectes de la recollida comercial.
Hem aplicat un contracte escrit i gestionat pel govern anterior amb millor o pitjor sort, amb més encerts i errors.
Quina autocrítica en fan de tot plegat?
No tinc cap problema d'assumir-ho. Nosaltres hem aplicat un contracte escrit i gestionat pel govern anterior amb millor o pitjor sort, amb més encerts i errors. Hi havia coses que estaven ben plantejades, coses que no estaven ben plantejades o ben dimensionades, i ens ha tocat nosaltres implementar-lo. Ho hem fet amb una feina molt més col·lectiva, tant els encerts com els errors.
Ho ha comentat. Assumeixen un contracte que s'aprova en el mandat anterior i que Guanyem va votar en contra. S'han penedit d'haver assumit el contracte?
El que assumim és liderar el govern d'aquesta ciutat. Assumim moltes coses, i per tant això no és una cosa només d'acció climàtica, és una cosa que implica tota la ciutat, implica el 100% de la ciutadania. Governar vol dir mullar-se i arremangar-se. És veritat que això no ho hem dissenyat nosaltres, i és un aprenentatge col·lectiu i personal, evidentment. També hi ha una part pionera en aquest tema, ja que hem estat la primera gran ciutat de Catalunya de fer aquest canvi. Si haguéssim fet el canvi d'aquí dos o tres anys, quan hi hagi moltes més ciutats que ho tinguin implementat, ja no estaria tan de moda aquest tema. Girona ha estat el punt calent durant tot aquest any.
Veïns i oposició han comentat en algunes ocasions si es podia rescindir el contracte actual i fer-ne un de nou. A part dels milions que pugui costar, és fàcil poder-ho fer?
No és gens fàcil, i a més requereix un temps, una concentració extrema i una feinada ingent, energètica i molt dependent dels tècnics, que han d'estar precisament pendents d'implementar el contracte. Rescindir el contracte ha estat sobre la taula en algun moment, però el que havíem de fer sí o sí era aplicar-lo i implementar-lo. Llavors això és el que hem fet. El que vingui en el futur encara no se sap.
