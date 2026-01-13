Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
dades aeroport Gironacoipúsinici de curs 2026Concerts a GironaBalisa V-16consell comarcal Garrotxa
instagramlinkedin

Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona

No hi ha hagut cap ferit i la policia s'ha traslladat fins al lloc

La butaca i diversos policies de Girona a la zona dels fets.

La butaca i diversos policies de Girona a la zona dels fets. / Tapi Carreras

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Una persona ha llançat una butaca pel balcó del seu pis d'un edifici del centre de Girona, aquest dimarts a la tarda. Els fets han tingut lloc prop de les cinc de la tarda i no han causat cap ferit tot i que l'objecte ha caigut molt a prop d'algun vianant. L'incident s'ha produït a la Gran Via de Jaume I, en el tram entre el carrer Eiximenis i el carrer Nord.

Diversos efectius de la Policia Municipal de Girona han anat fins a la zona per tal d'evitar que algú pogués prendre mal.

Finalment, segons ha pogut saber aquest diari, la persona que havia llançat la butaca ha hagut de ser traslladada a l'hospital Santa Caterina de Salt amb una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) per un problema de salut mental.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents