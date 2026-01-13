Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
No hi ha hagut cap ferit i la policia s'ha traslladat fins al lloc
Una persona ha llançat una butaca pel balcó del seu pis d'un edifici del centre de Girona, aquest dimarts a la tarda. Els fets han tingut lloc prop de les cinc de la tarda i no han causat cap ferit tot i que l'objecte ha caigut molt a prop d'algun vianant. L'incident s'ha produït a la Gran Via de Jaume I, en el tram entre el carrer Eiximenis i el carrer Nord.
Diversos efectius de la Policia Municipal de Girona han anat fins a la zona per tal d'evitar que algú pogués prendre mal.
Finalment, segons ha pogut saber aquest diari, la persona que havia llançat la butaca ha hagut de ser traslladada a l'hospital Santa Caterina de Salt amb una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) per un problema de salut mental.
