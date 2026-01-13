Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona

Es retiraran terres, llots, còdols i les restes de l'arbre que va quedar travessat fa unes setmanes

Les màquines fent trasques aquest dilluns. / Josep Coll

Girona

Les màquines han començat a entrar a la llera del riu Onyar al seu pas sota la plaça Catalunya de Girona aquest dimarts per fer els treballs per treure més de 500 tones de sediments que s'acumulen la plataforma de la plaça. L'empresa Salvador Serra és l'encarregada de fer les tasques 18.029 euros, tot i que el preu de sortida del concurs públic va ser de 22.627,74 euros.

Es preveu, així, retirar terres, llots i còdols que han arribat aquí quan hi ha hagut crescudes del riu. De fet, amb les pluges de finals de desembre va arribar fins a aquest punt un tronc mort de grans dimensions, que va quedar travessat just abans de l'entrada sota la plataforma de la plaça. L'alcalde, Lluc Salellas, va anunciar fa uns dies que juntament amb la neteja dels sediments "també es retiraran les restes de l'arbre". Aquest dimarts matí, ja n'havien retirat una part.

La previsió és que els treballs que han començat aquest dimarts s'allarguin durant les dues pròximes setmanes. Tanmateix, el termini d'execució del contracte és de tres mesos, ja que s'ha tingut en compte les condicions meteorològiques adverses que hi pugui haver. La raó és que, si plou, com es preveu que passi a final d'aquesta setmana, les tasques s'han d'aturar.

