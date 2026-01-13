El PSC denuncia la gestió de l’Ajuntament de Girona en el cas dels camions sota investigació ambiental a Vilobí
Els socialistes assenyalen la responsabilitat compartida del govern anterior de Junts i de l’actual tripartit per “una deixadesa que ha derivat en una investigació ambiental evitable”
Investiguen possibles vessaments d'uns 30 camions aparcats en un descampat de Vilobí
El PSC ha carregat contra la gestió de l’Ajuntament de Girona pel cas dels camions d’escombraries municipals en desús dipositats en un descampat de Vilobí d'Onyar, una situació que ha acabat sota investigació ambiental. En un comunicat, els socialistes atribueixen la responsabilitat política tant a l’anterior govern de Junts com a l’actual executiu tripartit i parlen d’“una deixadesa que ha derivat en una investigació ambiental evitable”.
En relació amb aquest cas, els Mossos d'Esquadra investiguen possibles vessaments contaminants d’una trentena llarga de camions de recollida d’escombraries, molts dels quals fa anys que no estan operatius. La investigació la porta la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA), que analitza si hi ha hagut fuites de fluids com olis de motor o altres substàncies amb potencial impacte sobre el sòl. Un cop concloses les diligències, el cos policial ha previst traslladar-les a organismes com l’Agència Catalana de l'Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya.
Per la seva banda, el PSC recorda que els vehicles van quedar fora de servei arran dels canvis de contracte del servei de neteja urbana dels anys 2015 i 2022, però sosté que, malgrat això, la titularitat municipal obligava el consistori a garantir una gestió adequada i ambientalment segura. Segons els socialistes, el fet que els camions hagin estat durant anys en un espai sense paviment, amb terra i vegetació, ha incrementat innecessàriament el risc de contaminació. La regidora socialista Carla Aguilera, afirma que el cas posa de manifest una "manca greu de planificació". En aquest sentit, assenyala que la desafecció administrativa dels vehicles no eximia l’Ajuntament del deure de controlar-ne l’estat i la destinació final i denuncia que la situació s’ha allargat gairebé una dècada sense una solució definitiva.
El PSC reparteix responsabilitats entre l’anterior govern municipal de Junts, amb Marta Madrenas com a alcaldessa, i l’actual executiu format per Guanyem, ERC i Junts, encapçalat per Lluc Salellas. Segons el comunicat, el fet que el problema hagi persistit amb diferents governs evidencia, al seu parer, una cadena de decisions i omissions i no pas un error puntual.
Una possible multa
Els socialistes també alerten que la proximitat del dipòsit amb el Parc Tecnològic del Reciclatge Gironí incrementa la sensibilitat ambiental del cas i consideren que una actuació més diligent hauria pogut evitar l’obertura de la investigació policial. A més, adverteixen que el procediment podria acabar comportant conseqüències administratives amb impacte econòmic per al consistori. En relació amb això, el PSC critica que l’Ajuntament hagi accelerat els tràmits per licitar el desballestament dels vehicles només després de tenir coneixement de la investigació dels Mossos. “La responsabilitat institucional exigeix anticipar-se als riscos, no reaccionar quan el problema ja és sobre la taula”, afirma Aguilera en el comunicat.
Tal com va explicar l’Ajuntament arran de la investigació, els camions són propietat municipal i van quedar en dipòsit a Vilobí d’Onyar com a resultat d’acords vinculats als successius canvis d’empresa concessionària del servei. El tinent d’alcaldia de Gestió de Recursos, Sergi Font, va detallar que el consistori va assumir-ne la titularitat el 2022 i que ja ha iniciat els tràmits per donar-los de baixa definitivament i licitar-ne el desballestament.
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona
- Quan ser del Girona no era tan normal