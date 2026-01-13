Salt diu que ha aturat prop del 80% dels desnonaments en els últims quatre anys
L’Ajuntament assegura que la intervenció municipal ha evitat 580 llançaments durant aquest període
L’Ajuntament de Salt assegura que ha pogut evitar 580 desnonaments entre els anys 2022 i 2025 gràcies a la intervenció de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) en coordinació amb altres àrees municipals, especialment Drets Socials. Segons les dades facilitades pel consistori, en aquest període s’ha tingut coneixement de 726 expedients relacionats amb processos de llançament, dels quals prop del 80% no s’han acabat executant.
D’acord amb aquestes xifres municipals, en quatre anys s’han executat finalment 63 desnonaments, cosa que representa el 8,6% del total de casos coneguts. D'altra banda, l'Ajuntament explica que en 82 expedients, un 11,2%, l’OLH no va poder continuar el seguiment per manca d’informació posterior de les famílies afectades, de manera que es desconeix com va acabar el procés.
El tinent d’alcalde d’Habitatge, Àlex Barceló, assenyala que “el treball que fem des de l’Oficina Local d’Habitatge és constant i, sovint, poc visible, però els resultats són clars amb les xifres a la mà”. Segons defensa, “la nostra prioritat és evitar que cap família arribi al moment del llançament”. Barceló també explica que, “quan és possible, tramitem lloguers socials amb les entitats financeres o propietats; i quan no ho és, treballem per guanyar temps i donar marge perquè les famílies puguin trobar una alternativa habitacional digna”, i subratlla que “aquesta tasca d’intermediació és clau i requereix molta coordinació i constància de diverses àrees municipals”.
"Un seguiment exhaustiu"
En aquest dispositiu també hi té un paper destacat l’àrea de Drets Socials. La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Ciutadania, Fanny Carabellido, explica que “des de Drets Socials fem un seguiment exhaustiu de cada cas, especialment quan hi ha menors implicats”. Segons afegeix, “acompanyem les famílies, valorem la seva situació social i econòmica i activem tots els recursos disponibles per evitar que quedin desprotegides”, i remarca que “la col·laboració amb l’Oficina Local d’Habitatge és essencial per donar una resposta integral”. D’acord amb les dades municipals, en sis de cada deu expedients en què ha intervingut l’Ajuntament hi havia menors dins el nucli familiar.
Polítiques d'habitatge
Per la seva banda, l’alcaldessa Cristina Alarcón, subratlla que “les polítiques d’habitatge són una prioritat absoluta per a aquest govern”. Segons detalla, “en els darrers anys hem fet un esforç molt important per incrementar el parc públic, amb la compra de prop de 200 habitatges”, fet que situa Salt “amb gairebé un 9% d’habitatge públic, el percentatge més alt de Catalunya en relació amb la població”. Alarcón afegeix que el municipi és “un dels que més reinverteix en polítiques d’habitatge”, perquè, segons afirma, “és una eina imprescindible per garantir el benestar de la ciutadania i generar noves oportunitats als veïns de Salt”.
