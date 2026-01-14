La campanya solidària de Nadal de l’Espai Gironès recapta 6.807 euros
L'objectiu inicial era arribar a 5.000 euros i tots els diners aconseguits es destinaran a la Fundació Amics de la Gent Gran
La campanya solidària de Nadal de l’Espai Gironès ha recaptat un total de 6.807,40 euros entre principis de desembre i el 5 de gener. La iniciativa, anomenada "Aquest Nadal, cada peça compta!", va consistir en el fet que els visitants havien d'encaixar peces a un puzle gegant situat a la zona de restauració, o també a través de donacions particulars. L'objectiu era millorar la qualitat de vida de la gent gran en situació de soledat i els diners aconseguits durant les festes es destinaran íntegrament la Fundació Amics de la Gent Gran. L'objectiu inicial de la campanya era aconseguir 5.000 euros, però a finals de desembre ja n'havien assolit 4.500 euros, cosa que va fer canviar l'objectiu a 7.500 euros, una xifra a la qual, finalment, no s'hi ha arribat.
El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, agraeix la solidaritat de totes les persones que han contribuït al fet que el centre comercial hagi arribat a aquesta suma de diners, que serviran per fer front a la soledat no desitjada amb la que es troben moltes persones grans. “Un any més hem pogut constatar la gran solidaritat gironina, que farà possible contribuir a un gran projecte, com és ‘Espai de trobades contra la soledat’ de la Fundació Amics de la Gent Gran, que lluita per combatre la soledat no desitjada de la gent gran de les comarques gironines oferint acompanyament, suport emocional i integració social”, ha remarcat.
La directora de la Fundació, Laura López, ha destacat que fan una "valoració molt positiva" campanya solidària "tant del desenvolupament de la iniciativa com de la resposta de la ciutadania". Ha assegurat que la iniciativa ha ajudat a "donar visibilitat a la realitat de la soledat no desitjada que viuen moltes persones grans a Girona i a reforçar la importància del compromís comunitari davant aquest repte social". A part, ha volgut fer un "agraïment sincer" a l'Espai Gironès "per la seva implicació i sensibilitat". "La seva col·laboració ha estat clau per ampliar l’abast del nostre missatge i per ajudar-nos a continuar reforçant la tasca d’acompanyament i de socialització que duem a terme amb la gent gran. Accions com aquesta ens permeten continuar sumant esforços perquè cada vegada més persones grans se sentin acompanyades, escoltades i valorades dins la seva comunitat", ha indicat.
Peces solidàries
Entre les peces solidàries també hi va haver la participació d'entitats esportives de Girona i Salt. Entre d'altres, el CPA Girona, el Club Bàsquet Salt, l’Spar Girona o el Bàsquet Girona. De fet, els padrins de la iniciativa són president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, i els jugadors del mateix club Pep Busquets i Ainhoa López.
Per completar l’activitat principal i oferir una experiència encara més completa pel públic familiar de l’Espai Gironès, al mateix espai del puzle gegant es van organitzar tallers infantils perquè els infants poguessin dibuixar el seu propi puzle i endur-se’l de regal. A part, el 29 de desembre es va realitzar una donació de sang al bus del Banc de Sang i Teixits situat al pàrquing exterior. 36 persones van acudir al punt de donació, de les quals 34 van poder donar, i nou d’elles ho van fer per primera vegada.
