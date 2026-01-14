Detinguts tres gironins acusats d’estafes per Internet
La Guàrdia Civil ha posat a disposició un total de 25 persones en el marc de cinc operacions i per estafar 64.500 euros a víctimes de Burgos
DdG
La Guàrdia Civil ha posat a disposició judicial un total de 25 persones, d’entre 19 i 51 anys, com a presumptes autores, en diferent grau de participació, dels delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Entre aquestes detencions, n'hi ha tres a Girona.
L’actuació és el resultat de cinc operacions desenvolupades per l’Equip @ de la Comandància de Burgos, totes iniciades arran de denúncies presentades per diverses víctimes de la província. Aquestes investigacions han permès posar fi a l’activitat de diversos entramats independents entre si que, en conjunt, van arribar a estafar més de 64.500 euros.
En concret, en el marc de l’Operació Astromelia, els implicats oferien per via electrònica vehicles i animals de companyia que mai arribaven a lliurar. Un cop rebuts els pagaments, es feien amb els diners mitjançant retirades immediates en caixers automàtics o transferències a altres comptes, fet que en dificultava la traçabilitat. Tot i això, els investigadors van aconseguir localitzar i posar a disposició judicial els dos presumptes autors a Girona.
Per la seva banda, l’Operació Eki-Invest-CID va destapar una estafa en què les víctimes eren induïdes, mitjançant tècniques avançades d’enginyeria social, a fer transferències bancàries continuades sota la falsa promesa d’obtenir, en el futur, elevats beneficis. Com a resultat d’aquesta investigació, dues persones han estat detingudes a Girona i Tarragona, mentre que 17 més, localitzades en diferents punts de l’Estat, han estat posades a disposició judicial.
Més detencions
A més, en l’Operació Spoobribur, es va detectar un frau basat en el phishing, consistent en l’obtenció de les credencials d’accés a la banca digital de les víctimes mitjançant missatges que suplantaven una coneguda entitat bancària i les instaven a accedir a un enllaç maliciós. Per aquests fets, s’ha detingut una persona a Barcelona i una altra ha estat investigada a Madrid.
Pel que fa a l’Operació Whatnumber, la presumpta autora, localitzada i posada a disposició judicial a Barcelona, prenia el control dels comptes de WhatsApp de les víctimes per suplantar-ne la identitat i sol·licitar als seus contactes enviaments de diners mitjançant Bizum amb falsos pretextos d’urgència.
Finalment, en l’Operació Rebozuelo, les víctimes rebien trucades telefòniques d’una dona —detinguda a Tarragona— que, fent-se passar per treballadora d’una coneguda empresa de comerç electrònic, les induïa a descarregar diverses aplicacions mòbils. Posteriorment, es realitzaven diversos enviaments mitjançant Bizum des del compte del perjudicat sense el seu consentiment.
Les investigacions continuen obertes a la recerca de més víctimes i de possibles nous implicats, per la qual cosa no es descarten noves detencions.
