Dispositiu policial a naus abandonades de Girona: tres detinguts, un per agressió sexual
Els Mossos d’Esquadra identifiquen 50 persones en un operatiu a la carretera de Barcelona
Tres persones van ser detingudes aquest dimarts al matí en un dispositiu policial a unes naus abandonades de la carretera de Barcelona de Girona, una d’elles com a presumpte autor d’una agressió sexual. L’operatiu també va acabar amb la identificació de 50 persones i el comís de diversos objectes de dubtosa procedència.
El dispositiu es va iniciar a les set del matí i va comptar amb una cinquantena d’efectius de diferents cossos policials, entre agents de la comissaria de Girona dels Mossos, la Unitat d’Investigació, l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), així com de la Policia Municipal de Girona i la Policia Nacional. L’actuació va transcórrer sense cap incidència, segons fonts policials.
Els detinguts
Pel que fa a les detencions, els Mossos van arrestar un home de 27 anys, sense antecedents, com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual, detenció il·legal i furt. Els fets es remunten a la matinada del 25 de desembre del 2025, quan una dona va denunciar que havia estat agredida sexualment a la carretera de Barcelona, a l’altura del parc del Migdia, i que li havien sostret la bossa de mà i el telèfon mòbil. Els altres dos detinguts són dos homes de 23 i 29 anys, ambdós amb múltiples antecedents policials, als quals els constaven ordres judicials de crida i cerca i detencions vigents emeses pels jutjats de Girona i Barcelona, respectivament.
A més, un quart home va quedar investigat com a presumpte autor d’un delicte d’apropiació indeguda. Durant el dispositiu també es van tramitar set actes administratives: dues per tinença de substàncies estupefaents, dues per tinença d’armes blanques prohibides i tres més per diversos comisos d’objectes. Entre el material intervingut hi havia tauletes i telèfons mòbils, un trepant, una pistola simulada de plàstic i dos parells d’esquís, dels quals no es va poder acreditar la procedència lícita.
Prevenció
Segons han informat els Mossos, el dispositiu es va dur a terme en el marc de la prevenció de la seguretat ciutadana, després que en les darreres setmanes s’haguessin registrat diversos incidents en aquest recinte abandonat, com baralles i avisos per incendis de matalassos, que havien generat situacions d’inseguretat i havien motivat una nova intervenció policial. Per la seva banda, la Policia Nacional va traslladar dues persones a les seves dependències per obrir-los un expedient administratiu d’estrangeria.
