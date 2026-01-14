Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sergi Cot
Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona

L'actuació dels Bombers no va generar cap mena de dany al vehicle

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Bombersvan rescatar dimarts un nen de dos anys que havia quedat tancat dins d’un cotxe a Girona. L’àvia va alertar el 112 explicant que les claus del vehicle s’havien quedat a dins i que la criatura hi havia quedat atrapada.

El succés va tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda al carrer del Marquès de Caldes de Montbui. Els efectius dels Bombers van obrir el vehicle sense causar danys i van garantir la seguretat del menor, que només va patir un ensurt. Tot va acabar amb un final feliç.

