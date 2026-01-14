Un ferit després de bolcar amb el cotxe a Cassà

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El vehicle bolcat a Cassà i efectius a la zona. / Anti-radars Garrotxa

Un conductor ha resultat ferit aquest dimecres al matí en un accident de trànsit a Cassà de la Selva. El succés ha tingut lloc cap a dos quarts de set del matí a la carretera GIV-6741, a l’altura del quilòmetre 1,2, i ha consistit en una sortida de via amb bolcada del vehicle.

El conductor ha patit ferides de poca consideració. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra. El ferit ha estat evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

