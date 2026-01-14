Un ferit després de bolcar amb el cotxe a Cassà
L'han evacuat al Trueta ferit de poca consideració
Un conductor ha resultat ferit aquest dimecres al matí en un accident de trànsit a Cassà de la Selva. El succés ha tingut lloc cap a dos quarts de set del matí a la carretera GIV-6741, a l’altura del quilòmetre 1,2, i ha consistit en una sortida de via amb bolcada del vehicle.
El conductor ha patit ferides de poca consideració. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra. El ferit ha estat evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- El Bell-lloc i Les Alzines celebren que les matrícules pel nou centre privat 'evolucionen favorablement
- Col·loquen trampes a l’Onyar per caçar coipús a Girona