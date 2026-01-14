Girona habilita dutxes, punts de càrrega i espais per rentar roba a Font de la Pólvora pels talls de llum
El govern municipal ha demanat als Mossos d’Esquadra que actuïn si es detecta que les sobrecàrregues de la xarxa elèctrica responen a activitats delictives
L’Ajuntament de Girona ha habilitat dutxes, punts de càrrega de dispositius i espais per poder rentar roba al barri de Font de la Pólvora davant la reiteració de talls de subministrament elèctric que afecten els veïns des de fa setmanes i que han provocat un augment de les queixes al barri. El tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, ha explicat a través d'X (abans Twitter) que el govern municipal “comparteix la preocupació” de les famílies que paguen el servei elèctric però no el poden rebre amb normalitat.
Font ha assegurat que des de l’entrada del govern s’està treballant en aquesta problemàtica conjuntament amb Endesa. Segons ha detallat, el barri disposa actualment de “la subestació elèctrica més nova de tota la ciutat”, però tot i això es continuen produint interrupcions del servei a causa de sobrecàrregues a la línia. El regidor ha remarcat que l’Ajuntament ha intercedit davant la companyia elèctrica i que s’ha posat al costat dels veïns afectats, alhora que s’han impulsat mesures d’emergència per pal·liar les conseqüències dels talls en el dia a dia.
La col·laboració dels Mossos
Font també ha explicat que el consistori ha demanat la col·laboració dels Mossos d’Esquadra perquè actuïn en cas que es detecti que les sobrecàrregues i els talls de llum estan provocats per activitats delictives. “Hem demanat que s’hi actuï si es comprova, com ha passat en altres moments, que hi ha connexions fraudulentes que acaben provocant aquestes situacions”, ha assenyalat.
Aquest posicionament arriba després que, en les darreres setmanes, s’hagin intensificat les actuacions policials al barri per combatre el frau elèctric. A principis del mes de desembre, els Mossos d’Esquadra van dur a terme un dispositiu a Font de la Pólvora en què es van detectar 46 fraus elèctrics en nou blocs de pisos, principalment als carrers Avellaner i Roure, així com en actuacions habituals al carrer Castanyer. Els dispositius policials són recurrents en aquesta zona i s’han repetit al llarg dels darrers mesos.
Endesa va confirmar que els talls de llum estan directament relacionats amb el frau elèctric. Segons la companyia, els fusibles “es fonen cada dia a causa de les sobrecàrregues”, i els operaris els substitueixen un cop al dia, habitualment cap a les set del matí, amb acompanyament policial. Tot i això, els fusibles reparats només duren una hora o una hora i mitja abans de tornar a avariar-se, fet que provoca noves interrupcions del subministrament.
