La previsió de més temporals obliga a assegurar que la plaça Catalunya de Girona pugui absorbir el màxim d’aigua possible
El tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos, Sergi Font, assenyala que aquest és un dels motius que han portat a retirar les 500 tones de sediments
La previsió que els episodis de pluges intenses i temporals siguin cada cop més freqüents ha estat un dels factors que ha portat l’Ajuntament de Girona a intervenir a la llera del riu Onyar sota la plaça Catalunya. Així ho ha explicat el tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, que ha defensat la necessitat d’assegurar que la plataforma pugui absorbir el màxim d’aigua possible quan el cabal del riu augmenta.
Font ha recordat que en aquest tram urbà del riu no s’hi havien fet actuacions d’aquest tipus des de fa gairebé dues dècades. «Des del 2006 no es feien retirades de sedimentació en aquest tram del riu», ha explicat, tot detallant que durant aquest període s’havia apostat per un model de renaturalització que permetia que el mateix riu gestionés els seus sediments de manera natural. Aquest criteri tenia com a objectiu afavorir la presència de fauna i vegetació pròpies de la llera, i només preveia actuacions puntuals quan s’hi acumulaven elements de grans dimensions.
Segons ha explicat el regidor, els estudis realitzats durant el 2025 van detectar una acumulació excessiva de sorra just sota la plataforma de la plaça Catalunya. «Hi havia un excés de sedimentació que impedia l’evacuació de l’aigua», ha assenyalat Font, que ha remarcat que aquesta situació feia que, en episodis de riuades, l’aigua tingués menys capacitat de pas. Aquest fet va portar els serveis tècnics municipals a concloure que calia intervenir per criteris hidràulics.
500 tones de sediments
L’actuació iniciada aquesta setmana preveu la retirada d’unes 500 tones de sediments que s’han anat acumulant al llarg dels darrers anys en aquest punt del riu. L’objectiu és facilitar el pas de l’aigua en cas de pluges intenses i protegir tant la fonamentació com l’estructura de la plaça. En aquest sentit, Font ha subratllat que «la previsió que hi pugui haver més temporals i més aiguats fa que ens hàgim d’assegurar que la plaça pot absorbir el màxim d’aigua possible».
El regidor ha volgut deixar clar que la decisió no respon a cap episodi de perill imminent. «No hi ha hagut cap situació de risc», ha remarcat, tot recordant que els aiguats registrats a finals del mes de desembre no van provocar cap incidència destacable. Tot i això, aquelles pluges sí que van arrossegar un tronc de grans dimensions que va quedar encallat en una de les piles de la plataforma de la plaça. La intervenció actual també servirà per retirar aquest element, que havia quedat atrapat a la llera durant els darrers dies. Els treballs s’allargaran previsiblement menys d’un mes, tot i que el termini d’execució del contracte és més ampli per poder adaptar les tasques a les condicions meteorològiques. En cas de pluja, les actuacions s’hauran d’aturar temporalment per garantir la seguretat dels operaris.
Reduir el risc d’inundabilitat
Font ha situat aquesta actuació dins d’un conjunt d’intervencions més ampli orientat a reduir el risc d’inundabilitat a la ciutat i a millorar el manteniment de les infraestructures. En aquest marc, l’Ajuntament està analitzant l’estat de diversos ponts i passeres sobre els rius Onyar, Ter i Güell, i preveu actuacions puntuals de reforç estructural i nous estudis tècnics en les properes setmanes. «Com a ciutat de ponts que som, fins ara no teníem un manteniment correcte dels diferents ponts», ha admès el regidor, que ha defensat la necessitat de reforçar i consolidar aquestes estructures, encara que es tracti d’actuacions poc visibles però necessàries per garantir-ne la seguretat i el bon funcionament.
