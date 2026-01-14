El projecte de «gran reparació» de la plaça Catalunya, pendent de dos estudis estructurals
L’Ajuntament preveu tenir en les properes setmanes les conclusions dels informes que han de definir com s’ha d’actuar
L’Ajuntament de Girona té pendent de definir com s’haurà d’afrontar el projecte de «gran reparació» de la plaça Catalunya a l’espera de les conclusions de dos estudis estructurals encarregats. Segons ha explicat el tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, els informes han d’analitzar l’estat de l’estructura i permetran marcar el camí de les actuacions que caldrà dur a terme.
«Les properes setmanes tindrem les conclusions dels estudis sobre l’estructura i, a partir d’aquí, veurem de quina manera cal actuar-hi», ha assenyalat Font, que ha admès que l’estructura del cobriment del riu Onyar sota la plaça Catalunya «no està en perfectes condicions». El regidor ha remarcat, però, que cal esperar els resultats tècnics abans de concretar l’abast i el calendari de les obres.
Els dos estudis se centren a determinar en quina situació es troba actualment l’estructura i quines intervencions serien necessàries per garantir-ne el bon funcionament a mitjà i llarg termini. «Estem a sobre del projecte i molt properament podrem començar a marcar el camí per veure què cal fer amb l’estructura», ha afirmat Font, que ha insistit en la voluntat del govern municipal d’abordar la qüestió amb criteris tècnics i rigorosos.
El 35% de les bigues tenen patologies
El projecte de «gran reparació» de la plaça Catalunya no és nou. L’Ajuntament ja va posar en marxa aquest procés l’any 2024, quan va licitar la redacció del projecte per avaluar l’estat del formigó i de les armadures d’acer del cobriment del riu. Els treballs es van adjudicar a finals del 2024 a l’empresa Bigantec Consultoria SL per un import de 45.293,49 euros, i fa uns mesos la companyia va lliurar la documentació al consistori.
Un informe municipal de l’octubre del 2023 alertava que aproximadament el 35% de les bigues inspeccionades presentaven alguna patologia, tot i que també indicava que no s’havia pogut accedir a tota la part inferior de l’estructura. Aquest document també assenyalava que el nombre de bigues amb anomalies havia augmentat en comparació amb una inspecció anterior del 2021, quan el percentatge se situava al voltant del 20%. Malgrat això, els tècnics apuntaven que no s’apreciava una evolució significativa dels desperfectes entre les dues inspeccions i descartaven un risc imminent de col·lapse de l’estructura en conjunt.
En qualsevol cas, l’informe recomanava fer un seguiment constant dels desperfectes detectats i avançar cap a una inspecció més detallada, pas previ a la definició de les obres de reparació. Aquest és el punt en què es troba ara el projecte, a l’espera que els nous estudis permetin concretar quines actuacions caldrà executar.
Font ha emmarcat aquest procés dins d’un pla més ampli de revisió i manteniment de les infraestructures de la ciutat, que inclou també l’anàlisi de diversos ponts i passeres sobre els rius Onyar, Ter i Güell. Finalment, el regidor, que ha defensat la necessitat de reforçar i consolidar aquestes estructures, encara que es tracti d’actuacions poc visibles però necessàries per garantir-ne la seguretat.
