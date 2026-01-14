Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
Després de serrar la persiana, els lladres han esbotzat el vidre de l’entrada i de les vitrines per endur-se els terminals
Un grup d’encaputxats ha protagonitzat aquest dimecres a la matinada un robatori llampec en una botiga de telefonia del centre de Girona. Els lladres s’han endut prop de 90 telèfons mòbils després de rebentar dues vitrines de l’interior del local, dedicat tant a la venda com a la reparació d’aquests aparells.
L’establiment, situat al carrer de Joan Maragall, ha estat escenari del succés cap a les dues de la matinada. Cap a dos quarts de vuit del matí, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra s’hi ha desplaçat després de rebre us avís d'un testimoni que ha vist que havien rebentat el vidre de la botiga.
Una patrulla de la Policia Municipal s’ha personat al lloc en primer terme, ha comprovat les destrosses, ha verificat que no hi havia ningú a l’interior del local i ha alertat el propietari de l’establiment. Al cap d'uns minuts, també hi han arribat els Mossos.
Destrosses
En arribar, el propietari s’ha trobat la trencadissa de vidres ja a l’exterior. Els lladres han serrat la persiana i han esbotzat el vidre de l’entrada per accedir a l’interior. Segons les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat, entre quatre i sis persones encaputxades i amb guants haurien participat en l’assalt: algunes han entrat al local mentre altres feien tasques de vigilància a l’exterior.
Un cop a dins, han trencat dues vitrines i, en només dos minuts, s’han endut els dispositius abans de fugir. A l’interior del local, la policia ha localitzat un petit martell, similar als que es troben al transport públic per trencar vidres en cas d’emergència, que presumptament hauria estat utilitzat per rebentar les vitrines.
Pendent de les detencions
La policia científica dels Mossos d’Esquadra s’ha desplaçat aquest matí fins al lloc dels fets per fer la corresponent inspecció ocular. El cas continua sota investigació i, de moment, no s’han practicat detencions.
Aquest matí, el propietari s’ha lamentat dels fets, ha quantificat en uns 90 els mòbils sostrets, i ha explicat que té una altra botiga on l’any 2023 també li van robar, sense que aleshores s’arrestessin els autors. Ara confia que, en aquest cas, la sort sigui diferent.
