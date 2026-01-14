Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tallada l'N-IIa a Sant Julià de Ramis per retirar el camió accidentat dimarts

Es desvien els vehicles per l'N-II

El camió accidentat a Sant Julià de Ramis.

El camió accidentat a Sant Julià de Ramis. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Julià de Ramis

La retirada del camió accidentat dimarts a Sant Julià de Ramis complica aquest dimecres la circulació per aquest punt del Gironès.

El sinistre va tenir lloc a l'N-IIa, quan el vehicle pesant va sortir de la via i va bolcar al capdamunt d’un talús. El xofer va resultar ferit lleu.

El vehicle de gran tonatge va quedar fora de la carretera. Segons el Servei Català de Trànsit, el Ministeri de Foment els va informar que aquest matí es durien a terme les tasques de retirada, que s'ha iniciat aquest dimecres cap a les onze del matí. Aquesta operació ha obligat a tallar l'N-IIa entre els quilòmetres 723,8 i 725, i s’han establert desviaments per l'N-II.

