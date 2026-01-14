Tallada l'N-IIa a Sant Julià de Ramis per retirar el camió accidentat dimarts
Es desvien els vehicles per l'N-II
La retirada del camió accidentat dimarts a Sant Julià de Ramis complica aquest dimecres la circulació per aquest punt del Gironès.
El sinistre va tenir lloc a l'N-IIa, quan el vehicle pesant va sortir de la via i va bolcar al capdamunt d’un talús. El xofer va resultar ferit lleu.
El vehicle de gran tonatge va quedar fora de la carretera. Segons el Servei Català de Trànsit, el Ministeri de Foment els va informar que aquest matí es durien a terme les tasques de retirada, que s'ha iniciat aquest dimecres cap a les onze del matí. Aquesta operació ha obligat a tallar l'N-IIa entre els quilòmetres 723,8 i 725, i s’han establert desviaments per l'N-II.
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- El Bell-lloc i Les Alzines celebren que les matrícules pel nou centre privat 'evolucionen favorablement