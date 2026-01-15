El barri de Sant Narcís de Girona estrena un circuit pedalable
Ha estat dissenyat per les entitats del barri durant la Setmana Europea de la Mobilitat
S’ha pintat a la pista esportiva de formigó que està situada entre els carrers de Santiago Sobrequés i de Tarragona
El barri de Sant Narcís ha estrenat, aquesta setmana, un circuit pedalable fet amb pintura viària i amb jocs que va ser dissenyat per diverses entitats d’aquesta zona durant la Setmana Europea de la Mobilitat que es va portar a terme el setembre passat. Aquest nou espai, ubicat a la pista esportiva de formigó situada entre els carrers de Santiago Sobrequés i de Tarragona, inclou diferents senyals de trànsit horitzontals amb passos de vianants, aparcaments, rotondes i vies de dues direccions.
S’hi distingeixen elements i edificis característics de Sant Narcís, com la plaça de l’Assumpció, l’església parroquial de Sant Narcís i la torre que funcionava com a pou d’aigua que abastia les cases del barri, entre altres. L'actuació ha estat executada per Maraki en Bicicleta SCCL i ha tingut un cost de 2.541 euros (IVA inclòs).
“Aquest circuit compleix amb l’objectiu de donar resposta a un espai buit del barri per transformar-lo en un espai jugable a través de l’aprenentatge de la mobilitat en bicicleta per part de la mainada en un entorn conegut, donat que el circuit està dissenyat amb elements del barri de Sant Narcís, gràcies al procés participatiu realitzat amb diverses entitats del barri”, ha destacat el regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sanchez Ferrer.
Fins fa unes setmanes, l’indret on s’ha pintat era una pista poc utilitzada pels veïns i veïnes de la zona, només amb uns elements de joc en un costat. Amb l’objectiu de canviar aquesta situació i afavorir la creació d'identitat veïnal i la cohesió social, l’Ajuntament de Girona va organitzar una jornada participativa amb entitats del barri per tal de dissenyar i aportar idees per dinamitzar aquest espai a través d’un circuit pedalable.
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, la sessió va tenir lloc el 22 de setembre al Centre Cívic Sant Narcís i hi van participar representants de l’Escola Àgora, de l’Associació de Veïns de Sant Narcís; de l’Esplai Sant Narcís i de La Patuleia. Durant aquesta trobada, i a partir d’una proposta inicial de circuit efectuada per l’empresa Maraki en Bicicleta SCCL, les persones participants van poder compartir impressions sobre l’espai, aportar idees i col·laborar en el nou disseny de la pista que ara ja és una realitat.
