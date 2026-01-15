Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou hospital TruetaCadaquésnaus abandonades GironaJulio Iglesiasfinançament autonòmicintel·ligència artificial
instagramlinkedin

Cremen 250 metres quadrats de canyes al Pont Major de Girona

Es trobaven a tocar de la via del tren però el foc no ha causat afectacions ferroviàries

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Ensurt aquest dijous al migdia al barri del Pont Major de Girona. Un incendi de canyes prop de la via del tren ha fet saltar l’alarma a la zona.

Els Bombers han rebut l’avís poc després de dos quarts d’una i s’han desplaçat amb una dotació fins a la confluència dels carrers Sant Jordi i Tres Reis. Han pogut apagar el foc en uns tres quarts d’hora, afectant 250 metres quadrats de canyes seques.

Tot i la proximitat de les vies del tren, finalment no ha estat necessari tallar el pas dels combois i no s’han registrat incidències, segons informen des del cos d’emergències.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents