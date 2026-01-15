Cremen 250 metres quadrats de canyes al Pont Major de Girona
Es trobaven a tocar de la via del tren però el foc no ha causat afectacions ferroviàries
Ensurt aquest dijous al migdia al barri del Pont Major de Girona. Un incendi de canyes prop de la via del tren ha fet saltar l’alarma a la zona.
Els Bombers han rebut l’avís poc després de dos quarts d’una i s’han desplaçat amb una dotació fins a la confluència dels carrers Sant Jordi i Tres Reis. Han pogut apagar el foc en uns tres quarts d’hora, afectant 250 metres quadrats de canyes seques.
Tot i la proximitat de les vies del tren, finalment no ha estat necessari tallar el pas dels combois i no s’han registrat incidències, segons informen des del cos d’emergències.
