Denuncien que es "criminalitza" la ciutadania amb l'incivisme amb les escombraries de Girona
La plataforma Girona Neta i Digna i la Coordinadora d'Associacions Veïnals celebren la modificació del contracte tot i que indiquen certes preocupacions
El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, apunta que la nova generació de contenidors no implicaran més serveis per part de l'empresa
La Coordinadora d’Associacions Veïnals de Girona (CAV) i la plataforma Girona Neta i Digna, que va néixer per demanar un sistema de recollida de residus que funcioni, celebren l’arribada de la nova generació de contenidors a la ciutat. Ara bé, la plataforma no accepta que “es criminalitzi la ciutadania ni que es carregui el problema a l’incivisme” dels veïns. Reconeixen que l’incivisme “existeix”, però és “minoritari i no explica contenidors desbordats durant dies sencers”.
El president de la plataforma, Jordi Tomás, creu que “el servei està mal dimensionat”, sobretot quant el personal i ara el preocupa que els contenidors “no es puguin buidar com toca”, amb la posada en marxa de la nova modificació del contracte. A grans trets, desapareix el contenidor multifracció i n’hi haurà cinc a cada illa, un per a cada fracció. Això permetrà que es puguin llançar les fraccions cada dia, amb els contenidors que estaran disponibles les 24 hores.
Tomás, però, té por que passi com durant les vacances de Nadal, quan s’ha vist que hi ha una “manca de capacitat per fer la neteja, amb contenidors desbordats i que no es buidaven”. En la mateixa línia, el president de la CAV, Roger Casero, remarca que això pugui “representar més feina” per a l’empresa, la qual cosa pot requerir de “més personal i freqüències”. Tot això, perquè una de les “dificultats” que s’han produït des de l’arribada dels contenidors intel·ligents a la ciutat ha estat els “incompliments per part de l’empresa”.
“Entorns més nets”
El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, va respondre a aquesta qüestió a Diari de Girona. “No són més serveis”, va confirmar, afegint que el que es fa és “canviar l’operativa”. De fet, va donar a entendre que serà més senzill, ja que “els contenidors multifracció s’havien de recollir cada dia i això tensionava molt a l’empresa”, va admetre, posant exemples de camions que no funcionaven o baixes de personal. “Això queda resolt”, va apuntar el regidor, perquè “els contenidors es recolliran pràcticament com abans, cada dos o tres dies, com a tot arreu”.
En tot cas, Roger Casero assenyala que tenir un contenidor per a cada fracció “hauria d’ajudar a millorar la recollida selectiva”. “Ha de facilitar, no només que la gent ho faci bé, sinó que hi hagi menys impropis a cada fracció”, diu, i afegeix que també hauria de “reduir l’incivisme vinculat a les persones reticents al nou sistema”.
L’ús de la targeta
On hi ha diferències entre la plataforma i la coordinadora d’associacions veïnals és amb l’ús de la targeta. Per una banda, Jordi Tomás indica que la plataforma “no està d’acord” amb utilitzar la targeta perquè “no es poden posar impediments als usuaris”. Tot això, perquè les dades facilitades per l’aplicació mòbil “no són fiables” i Tomás creu que primer “si la idea és utilitzar les targetes perquè les taxes siguin més justes s’ha de fer que la ciutadania hi confiï”. “Si el sistema no és fiable no es pot obligar a utilitzar-lo”, etziba.
Per altra banda, Roger Casero destaca que amb aquesta nova generació de contenidors “s’hauria de veure que es fa un ús més gran de les targetes”, que han de “determinar els usos i identificar la mala praxi”. Considera que l’Ajuntament podrà veure “les dades de qui no fa servir” la targeta i “investigar per quines circumstàncies no en fa ús”.
Grup de seguiment
Finalment, Jordi Tomás indica que es va reunir abans de Nadal amb l'alcalde, Lluc Salellas, i Sergi Cot, i li van comunicar que, pròximament, es farà la primera trobada del grup de seguiment que es va impulsar des de la plataforma. Ho van fer a través d'una moció en el ple municipal de novembre, que va ser aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), el PSC i el PP.
Aquest grup, així, farà un seguiment de l'estat del contracte de neteja. L'objectiu és fer un control transparent i constructiu dels serveis de neteja, recollida de residus i manteniment de zones verdes.
