Girona, entre les deu ciutats de l’Estat amb el servei de taxi més car
Un estudi de Facua analitza nou recorreguts en 57 municipis i situa la ciutat en la part alta del rànquing pels preus nocturns i de cap de setmana
Girona és la desena ciutat amb el servei de taxi més car de l’Estat, segons l’estudi elaborat per Facua-Consumidores en Acción, que compara les tarifes vigents el desembre del 2025 en un total de 57 municipis espanyols. L’anàlisi es basa en la simulació de nou recorreguts diferents, que inclouen trajectes d’1, 5 i 10 quilòmetres en horari diürn, nocturn i nocturn de cap de setmana. A partir d’aquests recorreguts, s'assigna una puntuació global a cada ciutat sobre un màxim de 90 punts. En el cas de Girona, la puntuació és de 58 punts, fet que la col·loca dins del top deu estatal, tot i ser la capital catalana amb el servei més econòmic.
Les dades mostren que aquesta posició no es deu tant als preus diürns com al pes de les tarifes nocturnes i de cap de setmana. La carrera mínima a Girona és de 3,83 euros durant el dia, una xifra lleugerament inferior a la mitjana estatal, situada en 3,97 euros. En canvi, en horari nocturn, la carrera mínima s’enfila fins als 6,28 euros, clarament per sobre de la mitjana espanyola, que és de 5 euros. Aquesta diferència també es reprodueix en trajectes més llargs. Un recorregut de 5 quilòmetres costa 8,35 euros en horari diürn, però puja fins als 10,80 euros de nit i en cap de setmana. En el cas dels trajectes de 10 quilòmetres, el preu és de 14 euros durant el dia i de 16,45 euros fora de l’horari diürn. Aquest encariment en determinades franges horàries és el que acaba penalitzant Girona en el còmput global.
Facua subratlla que els sistemes tarifaris del taxi són complexos i molt diferents entre ciutats, fet que dificulta les comparacions directes. Per aquest motiu, l’entitat opta per una metodologia basada en simulacions de trajectes reals, que permeten obtenir una visió més ajustada del cost final que assumeixen els usuaris.
Una pujada del 2%
El president de l’Associació Taxi Girona, Arnau López, ha explicat que en el pròxim ple municipal s’ha d’aprovar una pujada del 2% de les tarifes, d’acord amb l’increment que fixa la Comissió de Preus de la Generalitat. Tot i això, López ha assenyalat que des del sector consideren que “potser hi ha preus, com els del quilometratge diürn o de cap de setmana, que no caldria apujar”, però ha admès que l’associació no disposa dels recursos necessaris per encarregar un estudi propi. “El més fàcil per a l’Ajuntament és aprovar l’increment que marca la Generalitat i prou”, ha afegit.
Les més cares
En l’extrem superior del rànquing estatal hi ha San Sebastián, que encapçala la classificació per tercer any consecutiu amb 81 punts, seguida de Lleida (64) i Tarragona (63). També apareixen en la part alta municipis com Barcelona, Madrid, Vitoria, Pamplona, Gijón o Oviedo. A l’altre extrem de la classificació, les ciutats amb les tarifes més baixes són Las Palmas de Gran Canaria i Huelva, amb només 8 punts, seguides de Cadis i Melilla. En aquests municipis, tant la carrera mínima com el preu per quilòmetre són molt més baixos que a la majoria de capitals.
L’estudi també constata un increment generalitzat de les tarifes respecte de l’any anterior. En concret, 39 de les 57 ciutats analitzades han apujat els preus el 2025. De mitjana, el cost del quilòmetre recorregut ha augmentat un 2,8% en horari diürn i un 2,4% en horari nocturn en el conjunt de l’Estat.
