Girona preveu presentar una proposta per fer per a vianants un vial de la plaça Catalunya aquest 2026
L'Ajuntament admet la "complexitat del tall" tot i que valora positivament la prova pilot que es va fer durant vuit setmanes la tardor de 2024
L’Ajuntament de Girona preveu presentar una proposta per fer per a vianants el vial oest de la plaça Catalunya, el més pròxim a Casa Cacao, aquest 2026. Diferents membres de l’equip de govern, entre ells l’alcalde, Lluc Salellas, van assistir aquest dilluns a una reunió informativa amb veïns del Barri Vell al Saló de Descans del Teatre Municipal, on es va fer palesa “la complexitat del tall”, expliquen fonts municipals, tot i que asseguren que la prova pilot que es va fer durant unes setmanes el 2024 “va funcionar”.
Entre d’altres, el consistori ha d’acabar de veure temes com els aparcaments per les persones amb mobilitat reduïda, perquè en aquest vial que es preveu fer per a vianants hi ha quatre places d’aquestes característiques, i d’altres de càrrega i descàrrega. En general, però, també és un tema complex quant a la mobilitat en general, confessen les fonts municipals.
En tot cas, afirmen estar “compromesos” en presentar aquesta proposta al llarg d’aquest any, ja que l’objectiu final és que hi hagi “menys circulació de vehicles al Barri Vell i la plaça Catalunya”. La proposta anirà acompanyada del pla de l’Ajuntament per revisar tots els ponts de la ciutat, on s’inclou el cobriment del riu Onyar al seu pas per la plaça Catalunya.
Prova pilot el 2024
El tercer punt dels 64 acords de govern que van firmar Guanyem, Junts i ERC el juny de 2023 indica “convertir en zona de vianants i reformar de la plaça de Catalunya”. Amb aquesta voluntat, durant vuit setmanes de 2024, entre el 16 de setembre i l’11 de novembre, es va fer una prova pilot en la qual els vehicles no van poder circular per aquest espai.
L’objectiu del consistori era consolidar el tall del vial al llarg del 2025. Això és el que va assegurar el novembre de 2024 la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, tot i que el procés s’ha acabat allargant.
Sí que en l’últim any s’ha tancant en diferents ocasions el vial. Per exemple, durant les Fires de l’any passat es va tancar entre el 24 d’octubre i 3 de novembre, però s’hi van fer molt poques activitats. També es va tallar entre l’11 i el 16 de març per un acte d’una marca turística, i a mitjan octubre no van poder circular vehicles per la celebració de la Fira d’entitats.
Queixes
La prova pilot va provocar diferents crítiques per part dels comerciants de la zona, veïns i partits de l’oposició. Per exemple, el regidor del PP Jaume Veray, va indicar que el tall del vial va provocar un col·lapse de camions i que era “desolador” no veure passar ningú per l’espai habilitats pels vianants.
En la mateixa línia, comerciants i veïns van dir que la gent no passava pel vial tallat i es van queixar que havien de fer una volta més llarga amb el cotxe. També van remarcar que dificultava l’aparcament. Així, un dels col·lectius més afectats van ser el dels transportistes, que tenien menys places per poder fer les tasques. De retruc, també va afectar als comerços de la rambla de la Llibertat, als quals va ser més díficl accedir.
