Guanyem Girona impulsa un cicle d’actes per explicar la feina que està fent i el model de ciutat que volen consolidar

• La formació defensa un model centrat en les persones i que «millora la vida»

Una xerrada de la formació Guanyem Girona

Redacció

Girona

Guanyem Girona inicia aquest mes de gener un cicle d’actes sota el títol «Millorem la vida», amb l’objectiu d’explicar a les veïnes i veïns la feina que estan impulsant al capdavant del govern municipal i, alhora, d’obrir espais de debat per traçar estratègies de futur per a la ciutat.

El cicle s’emmarca en una mirada centrada «en les polítiques en marxa i el camí que s’està fent per transformar Girona amb una perspectiva de futur», amb l’horitzó posat en els pròxims anys i en un model de ciutat que la formació vol consolidar. El primer acte serà una taula dedicada a l’habitatge assequible, un dels àmbits centrals de l’acció política de Guanyem i un dels principals reptes socials de la ciutat, en un context marcat per les dificultats d’accés a l'habitatge arreu del país. L’acte tindrà lloc el dijous 29 de gener, a les 19 h, al Centre Cívic Ter.

«Creiem en una política propera a la gent i en la importància d’explicar què fem i per què ho fem. Governar no és només prendre decisions, sinó també donar-nos l’espai i el temps per tenir els debats necessaris i explicar les nostres propostes a les veïnes i veïns», ha assenyalat la portaveu del grup municipal, Sílvia Aliu. Per la seva banda, la portaveu de Guanyem Girona, Alaitz Inxaustegui, ha subratllat que «tenim clar quin model de ciutat defensem i el volem seguir explicant-lo a les gironines i gironins. A Guanyem Girona treballem per una ciutat que posa al centre els barris i les persones i que millora la vida».

Deu actes temàtics

A partir d’aquest mes de gener i fins al mes de novembre, Guanyem Girona organitzarà deu actes temàtics dedicats a diferents àmbits clau per a la ciutat. Després de la sessió inicial sobre habitatge, el cicle continuarà amb trobades centrades en l’acció climàtica; la igualtat i la justícia social; la llengua i el país; la convivència i la seguretat; les polítiques per a la gent gran; l’educació; la mobilitat sostenible, un acte específic adreçat a joves i un sobre el Campus de Salut i el nou Trueta. Els actes tindran un format obert i comptaran amb la participació de regidors i regidores de Guanyem Girona, així com de persones expertes, entitats i agents socials vinculats a cada àmbit, amb la voluntat d'aprofundir els debats ja iniciats i construir una mirada compartida sobre el futur de Girona.

