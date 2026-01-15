Junts per Salt mostra “perplexitat i malestar” davant les suposades “mancances” dels informes presentats per l’Ajuntament a l’Estat i que bloquegen el nou Trueta
La formació expressa estupor davant la suposada “manca de rigor” de la documentació presentada al Ministeri de Transports, i que compromet un “projecte clau” per a Salt i les comarques gironines
Junts per Salt mostra “perplexitat i malestar” davant les informacions publicades a Diari de Diari de Girona aquest dijous on s’anuncia que “el Ministeri de Transports ha aturat el desenvolupament del Sector Sud de Salt després d’emetre dos informes desfavorables, preceptius i vinculants, que conclouen que el projecte no compleix la normativa estatal de carreteres ni de soroll”. Una notícia que avança que l’Ajuntament de Salt haurà de refer tota la informació que el ministeri ha posat en dubte i posteriorment l’Estat tindrà tres mesos per respondre. Donat que els informes que es reclamen hauran d’incorporar noves dades i més detalls dels que tenen en l’actualitat. El retard en l’inici del desenvolupament urbanístic podria arribar a ser de més d’un any.
La tinent d’alcalde i portaveu de Junts per Salt, Fanny Carabellido, expressa que aquesta informació ha caigut “com una galleda d’aigua freda” al municipi, i més si es confirma que han estat “les mancances i el poc rigor en la documentació presentada pel consistori” el que poden suposar l’endarreriment en un “projecte clau per a la nostra Vila i les comarques gironines”.
“El nostre grup ha demanat explicacions als socis de govern d’ERC, responsables de l’àrea, per aclarir quines són les dades que falten i quins passos se seguiran de manera immediata per evitar que això tingui conseqüències en els terminis del projecte que ja s’havien anunciat. Volem saber què ha fallat, i més tenint en compte que hi ha un gerent urbanístic contractat de manera expressa per fer una feina que requereix uns coneixements tècnics específics”, ha subratllat Carabellido.
La portaveu de Junts per Salt ha demanat “celeritat” per desencallar la situació i evitar “de totes totes” que suposi bloquejar fins a un any la tramitació del nou Trueta.