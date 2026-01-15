Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llagostera ja ha executat el 62% del pla de govern

El regidor de Comunicació i Transparència, Adrià Guinó, assegura que abans d’acabar el mandat es culminaran la majoria d’actuacions, "ara en fase de preparació o ja encarrilades"

Una imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Llagostera.

Redacció

Llagostera

L’Ajuntament de Llagostera ha situat en el 62% el grau d’execució del pla de govern 2023-2027, segons la darrera actualització del seguiment del full de ruta municipal. El balanç correspon a l’equador del mandat i reflecteix l’estat de les accions previstes a l’inici del període.

El grau d'execució del pla de govern de Llagostera

El pla de govern està estructurat en 11 eixos estratègics i inclou actuacions en àmbits com l’urbanisme, els serveis socials, el medi ambient, la participació ciutadana, la cultura, l’esport i la promoció econòmica. Des del consistori expliquen que el seguiment es fa de manera periòdica, amb actualitzacions semestrals, amb l’objectiu de fer públic l’estat d’execució de les polítiques municipals. El regidor de Comunicació i Transparència, Adrià Guinó, ha valorat positivament l’evolució del pla i ha assenyalat que, durant el proper any i mig, abans de finalitzar el mandat, es preveu culminar la majoria de les actuacions previstes. Segons ha explicat, moltes de les accions que encara no s’han executat del tot es troben actualment en fase de preparació o ja estan encarrilades per poder-se executar.

Guinó ha remarcat que una part d’aquestes actuacions pendents corresponen a projectes complexos, que requereixen tràmits previs de planificació tècnica o administrativa abans de materialitzar-se. En aquest sentit, ha posat com a exemple el projecte de la nova residència Josep Baulida, una de les actuacions de més envergadura incloses en el pla de govern.

Des del govern municipal assenyalen que el percentatge d’execució actual permet mantenir el calendari previst i avançar en el compliment dels compromisos adquirits amb la ciutadania. El consistori defensa que el seguiment periòdic del Pla és una eina de transparència que permet conèixer l’estat real de les actuacions i el grau d’assoliment dels objectius fixats per al mandat.

