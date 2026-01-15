El PSC alerta que la rectificació del govern de Girona amb els nous contenidors arriba tard i sense assumir responsabilitats
Els socialistes valoren positivament la nova implantació, però assenyalen que evidencia els errors del plantejament inicial del model de recollida de residus i denuncien que la ciutat continua més bruta que mai
El grup municipal del PSC–Girona pel Canvi valora positivament l’inici de la instal·lació de la nova generació de contenidors a la ciutat, però adverteix que aquesta rectificació del govern municipal arriba tard, després d’un any de caos, improvisació i greus conseqüències per a la neteja i la convivència a Girona. Els socialistes celebren que l’Ajuntament flexibilitzi finalment el sistema, permetent l’obertura dels contenidors les 24 hores del dia i separant correctament les fraccions, però recorden que “això demostra que fer-ho bé des del principi era possible i que el model implantat fins ara tenia un error de base molt greu” segons ha manifestat la portaveu del grup municipal, Bea Esporrín.
Els socialistes alerten que, només un dia després de la instal·lació de nous contenidors al barri de Santa Eugènia, ja s’hi tornen a observar residus abandonats fora de les àrees de recollida. “Canviar els contenidors no és suficient si no es dimensionen correctament les rutes, la freqüència de recollida i els equips humans” ha advertit Esporrín. En aquest sentit, ha denunciat que actualment "no s’estan prestant serveis bàsics" del contracte de neteja, com la neteja regular dels contenidors, per manca de personal, i que "és habitual trobar rutes incompletes i contenidors plens durant dies". “Aquesta deixadesa continua essent responsabilitat directa del govern municipal” ha remarcat la portaveu.
En la mateixa línia, ha considerat especialment significatiu que, de cara al 2026, l’Ajuntament anunciï la contractació de més educadors ambientals. “Aquest anunci és un reconeixement implícit que el govern va imposar massa ràpid un sistema complex, sense escoltar la ciutadania, amb una comunicació deficient i sense una adaptació progressiva” ha afirmat Esporrín. Aquesta mala planificació, segons els socialistes, ha comportat “una pèrdua evident de temps i diners públics, que acaba pagant la ciutadania”.
Garanit que el sistema funcioni
Els socialistes defensen que hauria estat preferible apostar des de l’inici per un sistema híbrid, com el que ara s’intueix en deixar el vidre sense targeta, on l’ús voluntari de la targeta permetés obtenir bonificacions i incentivar la recollida selectiva, en lloc d’imposar un model rígid i poc realista.
Tot i els avenços anunciats, el PSCcritica que el govern municipal "no assumeixi la seva responsabilitat política". “Girona no havia estat mai tan bruta: contenidors desbordats, carrers plens de deixalles, manca de manteniment, fulles i herbes sense controlar. I això no és casualitat, és la conseqüència directa d’una mala gestió” ha denunciat Esporrín.
Finalment, els socialistes reclamen al govern de la ciutat que "abandoni l’autocomplaença, assumeixi errors i actuï amb rigor". “Rectificar és necessari, però no n’hi ha prou. Cal garantir que el sistema funcioni de debò i que Girona recuperi uns estàndards mínims de neteja, ordre i dignitat a l’espai públic” ha conclòs la portaveu del PSC–Girona pel Canvi.
