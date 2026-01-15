Quart adjudica prop d’un milió d’euros en inversions gràcies a la venda de parcel·les
El consistori destina més de 900.000 euros a millores en mobilitat, equipaments, educació i esport
L’Ajuntament de Quart ha adjudicat prop d’un milió d’euros en inversions durant el 2025, finançades principalment amb els ingressos obtinguts per la venda de parcel·les del polígon industrial Pla de l’Illa i complementades amb recursos del pressupost ordinari municipal. En concret, el consistori ha disposat d'1.019.259 euros per a inversions, dels quals ja se n’han adjudicat 913.539 euros, el 89,6% del total.
Aquest volum d’inversió s’ha destinat a actuacions de millora i posada al dia del municipi, estructurades en quatre grans àmbits: mobilitat, equipaments generals, equipaments educatius i equipaments esportius. L’objectiu, segons el govern local, ha estat donar resposta a necessitats acumulades i al creixement del municipi. L’alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha explicat que “un dels principals reptes del mandat era posar a punt el poble, donant resposta a necessitats d’inversió que s’arrossegaven des de feia temps, sense deixar de banda la gestió del dia a dia”. Rodero ha afegit que disposar d’aquests recursos “ha permès planificar projectes que donen resposta al creixement del municipi i que, ara, comencen a veure la llum”.
Mobilitat i espai públic
En l’àmbit de la mobilitat, l’Ajuntament ha destinat 150.000 euros, amb un grau d’execució del 96,9%. Entre les actuacions realitzades hi ha la instal·lació d’una nova parada d’autobús al nucli de Quart per millorar el servei a zones més allunyades de l’actual, així com la millora de l’accessibilitat dels passos de vianants amb la reducció de barreres arquitectòniques. També s’han dut a terme actuacions de millora de voreres afectades per les arrels dels arbres i el repintat de diversos punts del municipi.
Equipaments generals
Pel que fa als equipaments generals, s’hi han destinat 425.891 euros, amb una execució del 81,2%. Les actuacions inclouen l’ampliació d’escocells, la instal·lació de noves tirolines als parcs infantils, la finalització de les obres a la rectoria de l’església de Santa Margarida de Quart i la reforma del parc del carrer de les Escoles, que s’acabarà d’executar durant el 2026. En aquest bloc també s’hi inclou la compra, per 16.000 euros, d’una parcel·la d’Habitatges Barceló que fins ara el consistori tenia llogada i que es destina a espai d’oci i joc infantil.
Centres educatius
Un altre dels àmbits destacats és el dels equipaments educatius, amb una inversió d’uns 102.000 euros i una adjudicació del 90,8%. D’aquest import, aproximadament 60.000 euros s’han destinat a la millora de l’espai exterior de la llar d’infants La Baldufa. La resta de la inversió s’ha repartit entre diferents actuacions a l’Escola Santa Margarida. A més, el consistori preveu executar durant el 2026 el canvi de finestres antigues per millorar l’eficiència energètica dels centres.
Equipaments esportius
El quart gran bloc correspon als equipaments esportius, amb una partida de 325.368 euros, de la qual ja se n’ha adjudicat el 97,7%. Les actuacions inclouen el canvi a enllumenat LED de les pistes poliesportives, millores als camps de futbol i, especialment, la reforma del Pavelló Poliesportiu de Quart. Aquest projecte, amb un cost superior als 260.000 euros, preveu dues actuacions principals: la millora dels fonaments per resoldre problemes estructurals del gimnàs i la millora de la impermeabilització de l’edifici per evitar filtracions d’aigua als vestidors.
Algunes de les obres iniciades o adjudicades el 2025 s’acabaran d’executar durant el 2026, com la reforma del parc del carrer de les Escoles o del pati de la llar d’infants La Baldufa. Paral·lelament, el consistori també ha posat en marxa altres actuacions estratègiques finançades amb estalvis municipals, com la reforma de la sala gran del Local Social, la nova plaça i pista poliesportiva de Palol d’Onyar i les millores energètiques a l’Ajuntament i al Museu de la Terrissa. En aquest sentit, Rodero ha defensat que “mentre hi hagi necessitats del municipi a resoldre, els estalvis del consistori han d’estar invertits al poble i no en institucions financeres”.
