Sant Julià de Ramis reforçarà el sistema d’aigua amb dos pous
La inversió és de 350.000 euros, finançada majoritàriament per l’ACA, i vol reduir la dependència externa i millorar la seguretat hídrica del municipi
Sant Julià de Ramis reforçarà el sistema d’abastament d’aigua amb la construcció de dos nous pous, un al costat del dipòsit de l'aigua i un altre a Medinyà. El projecte suposarà una inversió total de 350.000 euros, dels quals el 63% estan finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua i la resta per la Diputació de Girona.
L’alcalde del municipi, Marc Sayols, ha explicat que la construcció dels dos pous té com a objectiu "reduir la dependència externa, millorar l’eficiència del sistema i garantir el subministrament en episodis de sequera o altres incidències". Segons ha assenyalat, es tracta d’una actuació pensada per guanyar seguretat i autonomia, i no per fer front a una manca actual d’aigua.
Aquest projecte s’emmarca en les actuacions recents de millora de la gestió de l’aigua al municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament ha completat recentment la impermeabilització del dipòsit de les Comes, una actuació que permet evitar pèrdues d’aigua i optimitzar els recursos disponibles. “El dipòsit ja s’ha impermeabilitzat i ja no perdrà ni una sola gota d’aigua més”, ha remarcat l’alcalde. El batlle destaca que la combinació de la impermeabilització del dipòsit i la futura posada en funcionament dels pous permetrà millorar la seguretat hídrica del municipi i reforçar la capacitat de resposta davant situacions excepcionals, com períodes prolongats de sequera.
Segons ha explicat Sayols, aquestes actuacions permetran oferir un servei més robust i eficient als veïns, alhora que reforcen la planificació a mitjà i llarg termini en un context de major pressió sobre els recursos hídrics. La construcció dels pous començarà en les pròximes setmanes, amb l’execució primer d’un dels projectes i, un cop finalitzat, del segon.
