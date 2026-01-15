No es tem perquè els informes desfavorables del campus de Salut a Salt puguin afectar el calendari
El protocol que es va firmar el maig indica que s'han d'entregar els terrenys durant el tercer trimestre del 2027
Es treballa per presentar les modificacions necessàries que donin resposta als requeriments del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible
L'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya asseguren que no hi haurà cap afectació en el calendari pel desenvolupament del nou Campus de Salut després que el Ministeri de Transport hagi informes desfavorables pel que fa al plantejament del sector de Salt per aquest equipament sociosanitari. El tinent d'alcaldia de l'Àrea de Transició Ecològica i Àrea Urbana de Girona, Sergi Font, ha assegurat aquest dijous matí que "això no canvia el calendari ni la planificació".
Segons ha explicat Font, el calendari establert en la signatura del protocol entre la Generalitat, els ajuntaments de Girona i Salt, i la Universitat de Girona, el mes de maig, indica que es té fins al "tercer trimestre de 2027 per poder fer l'entrega sense càrrega dels terrenys". En paral·lel, la Generalitat i l'Ajuntament de Salt treballen per les modificacions necessàries que donin resposta als requeriments del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Aquest informe s’inclourà en el text refós que l’Ajuntament té previst presentar. Juntament amb aquests informes, en resten pendents d’altres com ara d’aviació civil i el de carreteres.
Tot això, després que Diari de Girona avancés que el Ministeri de Transport ha enviat dos informes desfavorables quant al plantejament urbanístic de Salt pel que fa al nou Campus de Salut. Són estudis de trànsit i soroll que indiquen que l'Ajuntament no compleix amb la llei.
