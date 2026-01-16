Cassà inicia una nova fase de les obres de la xarxa d’aigua al carrer del Molí
L’actuació se centrarà en el tram entre els carrers Provincial i del Remei i tindrà un pressupost de 215.760 euros
L’Ajuntament de Cassà de la Selva iniciarà dilluns vinent, 19 de gener, una nova fase de les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer del Molí, en el tram comprès entre els carrers Provincial i del Remei. L’actuació tindrà un pressupost de 215.760 euros i comportarà restriccions de circulació mentre s’executin els treballs.
Les obres es desenvoluparan en dues parts. En una primera fase, s’actuarà entre els números 98 i 126 del carrer del Molí, mentre que el tram comprès entre els números 126 i 136 s’executarà en una fase posterior. Els treballs preveuen la substitució de les canonades de fibrociment per noves conduccions de polietilè d’alta densitat, així com la renovació de les escomeses domiciliàries i dels elements de control i regulació del subministrament d’aigua.
La intervenció també inclou la reposició del paviment afectat i la incorporació d’infraestructura per facilitar el desplegament de futures xarxes de telecomunicacions. A més, aprofitant l’actuació, s’allargarà la vorera del carrer Provincial a l’encreuament amb els carrers de Ponent i del Molí, amb l’objectiu de fer més curt i segur el pas de vianants.
Pel que fa a la mobilitat, la circulació quedarà restringida al carrer del Molí entre el carrer Provincial i el del Remei durant l’execució dels treballs. En aquesta primera fase, només podran accedir als seus domicilis en vehicle els veïns dels números 126 al 136. La recollida de residus porta a porta no preveu, de moment, cap afectació.
Aquesta nova fase s’emmarca dins un projecte global de renovació de la xarxa d’aigua potable i del paviment del carrer del Molí, del qual ja s’han executat les actuacions corresponents a la resta del vial. El conjunt del projecte té com a objectiu millorar l’eficiència del subministrament, reduir fuites i avaries i avançar en la millora de l’espai públic i l’accessibilitat.
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure-hi al 100%»
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Sabies que aquest pilar és tot el que queda de l’antic pont de ferro de Tordera?